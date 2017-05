di

Arpe Consulting, società di mediazione creditizia facente parte di Arpe Group, fondato da Fabio Arpe, ha avviato una selezione di collaboratori corporate per ampliare la propria rete in Lombardia e in Veneto.

“Grazie ai contatti con tutti gli istituti di credito presenti sul territorio nazionale, siamo in grado di supportare le aziende in ogni loro necessità economica e finanziaria, con ogni tipologia di servizio corporate: finanziamenti, leasing, mutui, factoring – spiega Valentina Ranicolo Arpe, general manager della società -. Le grandi trasformazioni del nostro tempo hanno portato a una progressiva concentrazione dei gruppi finanziari, alla delocalizzazione dei maggiori player internazionali e alla progressiva scomparsa delle grandi merchant bank italiane. In tale contesto parte delle imprese si sono trovate prive di punti di riferimento per il proprio sviluppo aziendale. Arpe Group ha attuato una politica di costante impegno e investimento volta a migliorare e arricchire costantemente l’offerta dei propri servizi alle imprese, permettendoci di essere oggi un punto di riferimento per le aziende in ogni loro necessità di sviluppo. La nostra filosofia di affiancamento di medio lungo periodo permette, da un lato di offrire un servizio tailor made per ogni azienda, dall’altro di creare servizi ad hoc per ogni cliente di cui vogliamo essere partner strategici”.

Di seguito il link per presentare la propria candidatura:

https://www.simplybiz.eu/posizioni-aperte/cmc-arpe/

Arpe Consulting, al via campagna di recruiting per collaboratori ultima modifica: da