Arriva in Italia +Simple, l’insurtech al servizio degli intermediari assicurativi

Approda in Italia +Simple, la società francese che offre agli intermediari assicurativi la possibilità di arricchire il portafoglio d’offerta con i prodotti di primarie compagnie per diverse categorie professionali (dottori commercialisti, avvocati, commercianti, artigiani) e piccole imprese. I prodotti includono le polizze per rc professionale, d&o, medmal, tutela legale, vita e salute, auto e mobilità, casa e tempo libero.

La versione italiana della piattaforma di +Simple sarà disponibile entro la fine del 2021. A proposta, interamente digitale, sarà rivolta agli intermediari indipendenti e agli agenti mandatari di compagnie che non hanno in portafoglio prodotti in grado di rispondere ai bisogni assicurativi di categorie professionali (avvocati, dottori commercialisti, ecc.) e imprenditoriali (piccole e medie imprese, artigiani, ecc.).

Gli intermediari avranno a disposizione un’area dedicata per offrire ai propri clienti un’ampia gamma di prodotti in modo immediato e semplificando i processi amministrativi.

L’attività di +Simple è supportata dalla tecnologia robo broker che incrementa l’efficienza dell’attività d’intermediazione semplificando operatività e processi di sottoscrizione, senza trascurare l’importanza della consulenza assicurativa. Facilita inoltre la gestione della relazione con i clienti e il cross-selling aumentando il tasso di fidelizzazione.

Il modello di servizio di +Simple ha dimostrato di essere molto efficace in Francia, mercato assicurativo con una distribuzione analoga all’italiana. Nel 2020 la società ha raggiunto un fatturato di 10 milioni di euro con 55.000 assicurati raggiunti grazie a una rete distributiva di 6.000 collaboratori e prevede di generare nel 2021 20 milioni di commissioni, grazie anche alle diverse acquisizioni effettuate a livello europeo.

“Gli intermediari professionali esercitano un ruolo centrale nel mercato assicurativo italiano, accentuato dalla crescente domanda di consulenza da parte di imprese e professionisti. – dichiara Fabrice Kron, ceo di +Simple Italia Agency -. Questa funzione essenziale può essere esercitata con maggiore efficacia estendendo ed affinando l’offerta di soluzioni assicurative e migliorando l’efficienza della gestione. Il modello di +Simple è stato sperimentato in Francia con successo. Riteniamo che nel mercato italiano ci siano oggi le condizioni adatte per ottenere risultati analoghi”.