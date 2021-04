Arriva in Italia Vivid, piattaforma di banking e investimenti

Vivid Money, start-up che unisce banking e investimenti in un’unica app, sbarca oggi in Italia. La fintech nata a Berlino punta a convincere gli italiani dell’importanza di far crescere i propri risparmi, offrendo loro un modo sicuro e senza rischi di approcciarsi per la prima volta agli investimenti. “Milioni di personenon riescono a trovare una soluzione semplice ed efficiente per risparmiare e investire il proprio denaro. Con Vivid Money vogliamo permettere ai nostri clienti di organizzare la loro vita finanziaria in modo facile e trasparente, attraverso un’unica app fatta su misura per le loro esigenze”, spiega il cofondatore Artem Yamanov.

Secondo le ultime stime dell’Abi, nei conti correnti dei risparmiatori italiani sono depositati oggi oltre 1.746 miliardi di euro: una cifra che dimostra la storica propensione al risparmio del nostro paese, ma anche la scarsa dimestichezza con gli investimenti che porta molti cittadini a tenere fermi i soldi sul proprio conto. Tendenza ulteriormente accentuata dal clima di incertezza causato dalla pandemia.

Per introdurre le persone agli investimenti Vivid Money propone il cashback, un meccanismo che permette di approfittare dei rialzi del mercato senza alcun rischio di perdere la cifra investita. Tutto ciò all’interno un’app che offre una gamma completa di servizi per gestire, monitorare e far crescere i propri risparmi.

L’iscrizione è gratuita con il conto Standard, ma per i primi tre mesi si hanno anche tutti i vantaggi aggiuntivi del conto Prime, attivabile in seguito per 9,90€ al mese.

Servizi bancari innovativi a portata di smartphone

Iscrivendosi a Vivid Money si ottengono subito gratuitamente un conto bancario tedesco e una carta di debito Visa in metallo. La carta, disponibile anche in forma virtuale, non riporta al suo esterno alcun dato e può essere bloccata e sbloccata con un solo click; Vivid sta inoltre lavorando per l’integrazione con Google Pay e le altre principali piattaforme di pagamento.

Una delle maggiori comodità che la società offre in ambito banking è quella di poter creare dei conti secondari, le “Pocket”, ognuna con un proprio Iban. Le Pocket possono essere utili per dedicare un budget specifico a un determinato scopo, ma hanno anche il vantaggio di poter essere condivise con altri utenti, semplificando così la gestione tra più persone di spese, affitti e bollette. La possibilità di aggiungere anche valute diverse dall’euro (oltre 100 quelle disponibili, senza alcuna commissione per il cambio) risulta invece particolarmente utile soprattutto in caso di viaggio all’estero.

L’app permette inoltre di svolgere con un semplice drag-and-drop una moltitudine di operazioni, dal trasferire liquidità tra i vari conti all’inviare o richiedere denaro a un altro utente. Gli smart analytics, infine, consentono di monitorare le proprie spese quotidiane e i pagamenti ricorrenti, tracciando tutti gli abbonamenti attivi a servizi come YouTube o Netflix.

Imparare a investire grazie al cashback

Una delle proposte di Vivid Money riguarda il cashback. Innanzitutto per la varietà dei programmi attivi: dal “Champion”, con cui viene premiato l’utente che spende di più in un certo bar o ristorante, alle “Super Offerte” con i più importanti brand italiani e stranieri, attivabili invitando con successo un amico.

Ma la vera peculiarità del cahsback sta nel modo in cui viene erogato: non in forma monetaria, ma come frazioni di titoli azionari delle maggiori aziende al mondo. Scelte le proprie aziende preferite, l’utente potrà quindi veder crescere i propri risparmi insieme alla performance dei titoli. E se questi scendono? La Pocket dedicata tornerà a consistere soltanto delle somme ottenute col cashback, senza possibilità di perdere la cifra accumulata.

“L’idea è di incentivare le persone a investire, iniziando da piccole somme e senza rischi – spiega Alexander Emeshev, cofondatore di Vivid Money -. Oggi tenendo i soldi in banca si hanno tassi di interesse nulli o addirittura negativi, ossia si perde denaro. Trasformando le spese in investimenti, educhiamo i nostri utenti a far crescere i loro risparmi in maniera automatica”.