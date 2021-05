Artigiancassa – Permicro: al via accordo per favorire accesso al credito

Favorire l’accesso al credito a micro-piccole aziende e persone in situazione di fragilità economica e finanziaria senza precedenti creditizi e con uno storico positivo o adeguate garanzie, ai quali dare comunque un’opportunità sostenendoli in progetti ed attività lavorativi. È l’obiettivo dell’accordo di collaborazione siglato ieri da Artigiancassa, banca di riferimento delle micro, piccole e medie imprese controllata da Bnl Gruppo Bnp Paribas e partecipata dalle Confederazioni nazionali dell’artigianato, e Permicro, attiva nel settore del microcredito di cui Bnl è azionista con una quota pari al 21,6%, oltre che partner industriale.

Permicro, già a fine 2020, aveva individuato in Artigiancassa il partner strategico per operazioni di finanziamento coperte dal Fondo di Garanzia del Medio Credito Centrale. Al 30 aprile la collaborazione tra le due società ha già portato ad oltre 100 operazioni di finanziamento a microimprenditori, garantite dal Fondo Centrale di Garanzia per le pmi, per liquidità, investimenti materiali ed immateriali, acquisto scorte e pagamento fornitori. Alla luce di questo primo risultato incoraggiante, oggi la partnership vuole essere un ulteriore stimolo per rilanciare gli obiettivi di quanti siano in difficoltà, oltre che un modo per contribuire alla ripresa economica italiana nei diversi settori merceologici e produttivi.

“L’accordo di collaborazione con Artigiancassa nasce dal desiderio di unire le forze per fornire una risposta alla aggravata emergenza che molte piccole aziende e persone in Italia stanno subendo, conseguenza della crisi sanitaria legata al covid, per accompagnarle nella ripartenza e per supportare startup e piccole attività imprenditoriali. Grazie a questa intesa, contiamo di raggiungere un numero molto più elevato di giovani, artigiani, piccoli imprenditori e professionisti; nonché di aiutarli attraverso i nostri piccoli finanziamenti mettendo a loro disposizione la liquidità e i servizi di microfinanza necessari a superare questa fase così difficile della storia del nostro Paese” afferma l’amministratore delegato di Permicro, Benigno Imbriano.

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Permicro perché insieme possiamo essere concretamente di aiuto a quanti, soprattutto piccole realtà commerciali e produttive, vivano difficoltà economiche, rese ancor più forti dalla crisi pandemica – dichiara Alberto Planta, direttore commerciale di Artigiancassa –. Artigiancassa è storicamente al fianco delle piccole, medie e micro-imprese sapendo rispondere ai loro bisogni anche attraverso strumenti agevolati e diventando un punto di raccordo tra forme di sostegno pubblico-private. Questa sinergia, che ha già dato buoni risultati nella sua prima edizione, potrà far ripartire le attività dei piccoli imprenditori e dar vita a nuove iniziative di impresa come segnale di speranza e fiducia nel futuro“.