di

Prime Broker, broker assicurativo indipendente specializzato in soluzioni assicurative del ramo vita e danni per la clientela privata e corporate, ha siglato una partnership con Money360, la società di mediazione del credito di Gruppo MutuiOnline, per la ricerca, creazione e gestione di polizze assicurative.

Grazie all’accordo con Asfalia Prime Broker, Money360 integrerà la gamma dei prodotti di mutuo, distribuiti dalla propria rete, con l’offerta di soluzioni assicurative, volte alla protezione dei propri clienti.

Parliamo di coperture a tutela del rischio di premorienza o della perdita dell’impiego e, soprattutto, di polizze innovative a protezione del fabbricato e/o del contenuto dell’abitazione. L’offerta sarà sempre in costante aggiornamento seguendo le esigenze dei clienti di Money360.

I consulenti di Money360 gestiranno dalla fase di preventivazione all’emissione della polizza attraverso la piattaforma multi compagnia e multi prodotto, creata e sviluppata da Asfalia.

“La partnership con Asfalia conferma l’impegno di Money360 nella ricerca di servizi e prodotti quanto più completi, innovativi e convenienti da offrire, sempre senza commissioni o costi aggiuntivi, alla propria clientela”, ha dichiarato Andrea Pennato, amministratore delegato di Money360.

“Siamo lieti di aver stipulato questo accordo con un’azienda come Money360 con cui condividiamo gli stessi valori di indipendenza e rigore, insieme alla capacità di lavorare in un sistema di architettura aperta e di continua ricerca delle migliori soluzioni – ha aggiunto Marcella Tenti, azionista e responsabile marketing e comunicazione di Asfalia Prime Broker-. Attraverso questo accordo i clienti di Money360 potranno usufruire anche di soluzioni assicurative all’avanguardia e concorrenziali, per livello di servizio e di pricing”.

Asfalia Prime Broker, siglato accordo con Money360 ultima modifica: da