Assicurazioni: Adelaide punta al raddoppio del fatturato e allo sbarco in Italia

Adelaide, holding che integra i broker assicurativi Verlingue, Génération e Coverlife, annuncia le sue future ambizioni per il 2022. Crescita organica, espansione internazionale e trasformazione digitale sono i tre assi d’azione su cui punta il gruppo per raggiungere il suo obiettivo: raddoppiare la dimensione in quattro anni.

Adélaïde è specializzata in consulenza, intermediazione, distribuzione e servizi assicurativi. In 85 anni, si legge in una nota, il gruppo non ha mai smesso di mettersi al passo con le nuove esigenze del mercato, crescere e accettare nuove sfide fino a diventare uno dei principali attori del brokeraggio assicurativo in Francia con tre aziende di successo: Verlingue, Génération e Coverlife.

“Tutti i nostri 1.800 collaboratori mettono a disposizione dei clienti la consulenza di esperti e un servizio di prossimità. Quest’anno Verlingue e Génération conseguiranno di nuovo un tasso di crescita a due cifre. Inoltre il nostro Insurtech Coverlife, avviato nel 2014, conseguirà oltre il 50% di crescita”, ha sottolineato Jacques Verlingue, presidente di Adelaide.

La società ha deciso di aprire un nuovo capitolo della sua storia impegnandosi in un ambizioso progetto strategico che punta ai 500 milioni di euro di fatturato per il 2022 rispetto ai 200 milioni di euro odierni.

Il primo obiettivo consiste nell’accelerare la trasformazione delle sue specializzazioni per mantenere i più alti standard di soddisfazione del cliente, reinventando le sue prestazioni per soddisfare le nuove aspettative del mondo digitale.

“Maggior immediatezza, più valore aggiunto spendendo sempre meno. Questa è la logica che ha guidato la nuova apertura a Nantes di una ‘Digital Factory’ per sviluppare rapidamente e su vasta scala nuove offerte di servizi innovativi e per migliorare ulteriormente il Customer Journey”, ha precisato Jacques Verlingue.

Il secondo obiettivo di questo progetto si incentra su una forte accelerazione della crescita organica del gruppo e su un programma di acquisizioni rivolto essenzialmente all’Europa (Italia, Germania, Gran Bretagna, Svizzera…). Già presente in quattro paesi, il gruppo desidera modificare la sua dimensione internazionale per ampliare così la clientela e andare alla ricerca di nuove competenze.

“La nostra ambizione consiste nel creare un grande gruppo di brokeraggio assicurativo di dimensione europea, familiare e indipendente. La quarta generazione è pienamente coinvolta in questo progetto di trasformazione e di sviluppo. Abbiamo scelto di investire nella nostra specializzazione e di rimanere un’azienda indipendente. Non è il percorso più facile, ma è il più esaltante”, ha aggiunto Verlingue.

