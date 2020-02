Assicurazioni, Assiteca acquista l’aggregatore 6Sicuro

Assiteca, broker assicurativo italiano quotato al mercato Aim di Borsa Italiana, ha sottoscritto lo scorso 14 febbraio un contratto per l’acquisto del 78,79% del capitale azionario di 6Sicuro, di cui deteneva già una quota del 21,21%, acquisendo così il controllo del 100% del capitale sociale.

6Sicuro è il terzo aggregatore assicurativo in Italia, fondato da Assiteca nel 2000 come primo servizio on line gratuito per la comparazione delle polizze auto e moto, 6Sicuro risponde al bisogno dei consumatori di risparmio, trasparenza e semplicità.

I siti 6Sicuro.it e Chiarezza.it, competitor diretto acquisito da 6Sicuro nel 2018, hanno ricevuto nel 2019 23,6 milioni di visite, oltre 4 milioni sono gli utenti registrati. Nel 2019 i nuovi preventivi calcolati sono stati circa 800.000.

Il prezzo dell’operazione implica una valutazione della società pari a 11 milioni di euro che corrisponde a un moltiplicatore di 11 volte l’Ebitda atteso nel 2020, in linea con le valutazioni delle società che operano nel medesimo settore. L’importo convenuto pari a 9,041 milioni di euro sarà corrisposto in un’unica tranche alla girata delle azioni prevista per il prossimo 26 febbraio 2020.

“Assiteca è sempre stato un innovatore del mercato assicurativo – ha dichiarato il presidente di Assiteca, Luciano Lucca -. Ho lanciato 6Sicuro nel 2000 favorendo la crescita della trasparenza nel settore e per soddisfare i bisogni emergenti dei consumatori. Oggi 6Sicuro rappresenta lo strumento ideale per sfruttare le potenzialità del digital market, da tutti gli investitori indicato come un segmento in forte sviluppo nel prossimo futuro anche per la vendita di prodotti innovativi, non solo nel settore motor, come l’instant insurance”.

“Il mercato della distribuzione online delle polizze assicurative ha ancora un grande potenziale di crescita: l’ingresso di 6Sicuro nel gruppo Assiteca permetterà di cogliere appieno tutte le opportunità del mercato”, ha commentato Edoardo Loewenthal, attuale socio e amministratore delegato di 6Sicuro, che viene confermato nel ruolo.