Assicurazioni, boom di rc familiare su Segugio.it

È entrata in vigore poco meno di dieci giorni fa, il 16 febbraio, e già ha fatto registrare un picco di richieste su Segugio.it la polizza rc familiare, che consente alle prime assicurazioni e ai veicoli già assicurati o ai rinnovi di avvalersi della classe bonus-malus di un altro mezzo del nucleo familiare, anche di tipo diverso. Lo rende noto il comparatore assicurativo specializzato nella distribuzione online di prodotti di credito e nella comparazione di prodotti assicurativi e utilities.

Segugio.it ha reso pienamente operativa da subito la nuova norma, l’impegno nel supportare i propri clienti a beneficiare dei migliori prezzi del mercato, e, a una sola settimana dall’avvio, ha sperimentato un evidente interesse da parte degli utenti.

L’interesse ha riguardato principalmente i motocicli. Nel dettaglio, circa il 38% dei clienti ha richiesto di avvalersi della rc familiare. Di questi, il 34,5% dei clienti ha utilizzato l’attestato di rischio di un’auto per assicurare una moto di prima immatricolazione, mentre il 4% si è avvalso di questa facoltà per un motociclo già assicurato e con polizza in scadenza. Più modesto il ricorso alla rc familiare relativamente alle autovetture. Circa l’1,3% dei clienti ha richiesto di avvalersi dell’attestato di rischio della moto per l’auto.

“I volumi di preventivi moto sono triplicati rispetto alla settimana precedente – ha commentato Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it –. E’ evidente che molti consumatori attendevano l’entrata in vigore della nuova norma per assicurare il proprio motoveicolo nuovo, in alcuni casi posticipandone addirittura l’immatricolazione”.

Per rendere la nuova norma ancora più fruibile per i propri consumatori, la compagnia ha inoltre realizzato due guide pratiche che illustrano i benefici della rc familiare e i requisiti per ottenerla.