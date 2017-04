Assicurazioni Generali: Minali lascia, Lubelli nuovo cfo

di

Il consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali ha deliberato di interrompere il rapporto di lavoro con il direttore generale e group cfo, Alberto Minali. Con Minali è stato raggiunto un accordo per la risoluzione del rapporto di lavoro, accordo in base al quale lascerà il gruppo il 31 gennaio 2017 e non verrà, allo stato, sostituito nella carica di direttore generale prevista dallo statuto.

I termini dell’accordo di risoluzione, definiti in coerenza con le politiche di remunerazione del Gruppo Generali, sono i seguenti:

− il riconoscimento di una severance di euro 2.119.833,33 lordi (corrispondenti a 14 mensilità), oltre al preavviso valorizzato al costo per un importo di euro 2.158.119,60 lordi;

− l’erogazione del bonus short term incentive 2016 (quantificato in euro 1.000.000 lordi) e del long term incentive 2014-2016 (da quantificare) come maturati ai termini e alle condizioni (anche per quanto concerne il claw-back) già previsti dai regolamenti;

− il riconoscimento del corrispettivo (pari a euro 500.000 lordi) degli impegni di non concorrenza, già previsto dal patto stipulato in data 18 marzo 2016 e riferito, per la durata di 6 mesi, ai principali competitor e, per la durata di 4 mesi, agli altri operatori del settore finanziario-assicurativo.

Alberto Minali possiede n. 428.561 azioni di Assicurazioni Generali s.p.a..

Il cda, sentito il parere favorevole del collegio sindacale, ha poi proceduto alla nomina di Luigi Lubelli, attualmente group head of corporate finance, a group cfo e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Luigi Lubelli entra a far parte del group management committee.

A seguito di dette decisioni, tutte le funzioni aziendali di primo livello che dipendevano da Minali sono poste, allo stato e con effetto immediato, a diretto riporto del group ceo.

Il cda, sentito il parere favorevole del comitato per la governance e la sostenibilità sociale e ambientale, ha inoltre deliberato che l’attuale Comitato per gli Investimenti estenda le sue competenze istruttorie e consultive a supporto degli organi esecutivi anche alle operazioni aventi valore strategico. Il comitato cambia quindi la denominazione in “Comitato per gli investimenti e le operazioni strategiche”, è presieduto dal group ceo, Philippe Donnet, ed è composto da Gabriele Galateri di Genola, Francesco Gaetano Caltagirone, Lorenzo Pellicioli, Clemente Rebecchini e Paola Sapienza. Il group cfo, il group cro e il group cio sono partecipanti stabili.

Il consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali ha infine preso atto dell’informativa del group ceo sullo stato di avanzamento del piano strategico presentato a novembre 2016, esprimendo al riguardo la propria soddisfazione.

