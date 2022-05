Assicurazioni, in arrivo in Italia il gruppo di brokeraggio Ardonagh

Si prepara a fare il suo ingresso nel mercato italiano delle assicurazioni Ardonagh Europe, con sede a Dublino e parte di The Ardonagh Group, gruppo di brokeraggio indipendente, con 10 miliardi di sterline di premi assicurativi lordi, 150 sedi a livello globale e oltre 9.000 persone. La società espande così il proprio business in Europa, dove vanta già una leadership nel mercato inglese e irlandese.

A guidare la nuova società commerciale in Italia, che verrà costituita per lo sviluppo delle attività e accelerare la crescita di Ardonagh, arriverà nel novembre 2022 Carlo Faina, amministratore delegato di Berkshire Hathaway Reinsurance Group dal 2011.

Carlo Faina vanta una profonda conoscenza nel settore assicurativo e del brokeraggio assicurativo grazie alla sua esperienza maturata nel settore. Nel 1988 fonda Rib, società dove rimarrà fino al suo incarico in Berkshire Hathaway Reinsurance Group, che ha reso negli anni il più grande intermediario riassicurativo indipendente italiano, gestendo attività anche negli Stati Uniti, nel Regno Unito accreditandosi come primo broker Lloyd’s in Italia, Svizzera, Portogallo e Turchia.

“Il suo ingresso sarà fondamentale per rafforzare e consolidare la posizione di Ardonagh nei mercati europei, offrendo servizi di consulenza ai clienti e rafforzando la partnership con Ardonagh Group”, si legge in un comunicato stampa.

Il braccio europeo di Ardonagh è guidato dal ceo Conor Brennan ed è stato fondato nel 2021 con lo scopo di investire nelle migliori aziende e team manageriali sul territorio europeo per sostenere la crescita del gruppo.

“L’unicità dell’offerta europea di Ardonagh ha contribuito ad attrarre un professionista di alto profilo come Carlo – dichiara Brennan -. Siamo lieti di accoglierlo nel nostro leadership team, in un momento di espansione della presenza di Ardonagh nei principali mercati europei. Il nostro obiettivo è quello di costruire un portafoglio di brand e compagnie di brokeraggio assicurativo leader nei loro mercati di riferimento. L’Italia gioca un ruolo chiave nella nostra strategia europea, date le dimensioni del mercato assicurativo e il suo livello di complessità. Riteniamo che sia un mercato ad alto potenziale su cui investire. Non vediamo l’ora di cominciare a lavorare con il ricco pool di talenti del settore assicurativo italiano, che trarrà sicuramente vantaggio dalle dimensioni e dalle opportunità che offriamo nel gruppo”.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del gruppo e supportare il loro ambizioso piano per aggiungere l’Italia e le opportunità che il settore assicurativo e riassicurativo italiano offre alle loro nuove attività europee – aggiunge Faina -. La fenomenale ascesa di Ardonagh negli ultimi cinque anni, attualmente tra i primi 20 broker globali, è una testimonianza della forza, della lungimiranza e del talento del loro team manageriale e della qualità delle numerose aziende all’interno del gruppo che ne condividono la visione. Sono fiero di cominciare a lavorare in un’azienda così innovativa per sviluppare la sua importante attività di intermediazione in Italia”.