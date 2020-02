Assicurazioni: nasce Itas twin, polizza vita per coppie e aziende

Garantire una tutela completa alle coppie, consentendo con un unico contratto di assicurare il rischio di decesso dei due assicurati. È l’obiettivo con cui è stata concepita la nuova polizza assicurativa di Itas, denominata Itas twin.

Oltre ad interessare persone fisiche che hanno bisogno di tutelarsi vicendevolmente o tutelare una terza persona tramite un capitale costante, la polizza si rivolge anche a persone giuridiche che hanno necessità di tutelare il proprio business dal rischio di decesso di soci o collaboratori che sono soggetti chiave per l’azienda.

“Il nuovo pacchetto assicurativo conferma l’attenzione che Itas riserva verso la ricerca di nuove soluzioni per rispondere alle diverse esigenze dei soci assicurati, con un focus particolare al welfare – spiega Massimo Guarino, direttore Itas vita -. Itas twin è stata pensata proprio per rispondere ai molteplici bisogni che oggi caratterizzano il mercato. Il contratto risponde infatti sia all’esigenza di protezione del welfare per coppie sposate o di fatto e sia a quella di continuità aziendale con la copertura incrociata dei soci o dei key man”.

Le caratteristiche

Con Itas twin il capitale assicurato viene erogato ai beneficiari designati in caso di prematura scomparsa di uno dei due assicurati entro la durata contrattuale. Al decesso del primo, pagato il capitale, il contratto si estingue. In aggiunta, in caso di decesso di entrambi gli assicurati, il capitale liquidato viene raddoppiato e destinato ai beneficiari.

I vantaggi per chi ha già una copertura Itas Mutua

Il prodotto, inoltre, offre importanti vantaggi riservati ai soci assicurati detentori di una copertura Itas Mutua: