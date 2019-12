Assicurazioni, Ivass: nel 2018 raccolta vita e danni concentrata per l’80% nel Centro-Nord

Nel 2018 la raccolta assicurativa vita e danni è concentrata per oltre l’80% nel Centro-Nord dell’Italia; per il 60,6% nel solo Nord. È questo uno dei principali dati contenuti nell’ultimo bollettino dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).

In particolare:

la raccolta del settore vita, 102 miliardi di euro, è aumentata del 3,5% rispetto al 2017. La crescita è interamente riconducibile al Centro e al Nord dell’Italia. Nel Sud e nelle Isole invece sono stati raccolti meno premi (- 5,4% al Sud e -1,3% nelle Isole) rispetto all’anno precedente. La variabilità della spesa assicurativa pro capite tra le province tende a ridursi negli ultimi anni;

la raccolta del settore danni, oltre 33 miliardi di euro, è cresciuta del 2,4% rispetto al 2017, anch’essa grazie alla maggiore raccolta nel Centro (+3,8%) e nel Nord (+3,7%). Al Sud si è registrato un lieve incremento dello 0,7% mentre le Isole segnano una riduzione dell’1,4%. Rispetto al settore vita, si registra una minore variabilità sul territorio della spesa assicurativa pro capite;