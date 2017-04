Assicurazioni, Ivass: nel 2016 reclami delle imprese in calo dell’17%

di

Nel corso del 2016 i reclami delle imprese italiane sono stati 105.100, in diminuzione dell’1,7% rispetto al 2015; quelli delle imprese Ue 15.335. Il 46,2% dei reclami riguarda la r.c. auto. È quanto emerge dai dati pubblicati dall’Ivass, riferiti sia alle imprese italiane che alle imprese Ue che operano nel nostro mercato in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi (Lps) e che hanno ricevuto più di 20 reclami l’anno.

La rilevazione, si legge in una nota dell’Ivass, costituisce per il consumatore e per gli operatori una fonte di notizie sulla qualità dei servizi offerti dalle imprese di assicurazione e sul relativo grado di soddisfazione dell’utenza.

Non si tratta di un semplice elenco: i dati possono essere facilmente ordinati attraverso pulsanti interattivi, ottenendo classifiche in base a diversi indicatori (numero reclami totali, r.c. auto, altri rami danni, reclami vita, incidenza dei reclami sul volume dei premi raccolti). Per raffinare ulteriormente l’indagine è stato inserito un nuovo indicatore relativo all’incidenza percentuale dei reclami 2016 sul numero dei contratti in vigore al 31 dicembre 2015.

È possibile consultare anche i dati ricevuti dalle imprese a livello aggregato.

