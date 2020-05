Assicurazioni, Ivass: polizze contraffatte sul sito Latuapolizza.net

Il sito Latuapolizza.net offre irregolarmente in Italia polizze r.c. auto dell’impresa assicurativa bulgara Dallbogg Insurance. Lo ha reso noto ieri l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), comunicando che il sito ufficiale della Dallbog Insurance è www.dallbogg.it

La Dallbog Insurance è una impresa assicurativa bulgara, abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (cioè senza una sede stabile) in alcuni rami danni, in particolare nel ramo r. c. auto. La compagnia di assicurazioni precisa di non utilizzare il sito Latuapolizza.net per la vendita delle proprie polizze r.c. auto in Italia; di non avere alcuna relazione, né direttamente né tramite la rete di vendita di cui si avvale in Italia, con le persone e/o l’organizzazione a cui fa capo il sito in questione e di non possedere una pagina Facebook.

Assicurazioni e cautele da adottare

L’Ivass raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet (anche via Facebook) o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se di durata temporanea.

In particolare, l’istituto consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito dell’Ivass:

L’Ivass sottolinea, in particolare, che i pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari e che sono irregolari anche i pagamenti effettuati a favore di persone o società, non iscritte negli elenchi sopra indicati.

Le informazioni da controllare

I siti internet o i profili Facebook (o di altri social network) degli intermediari italiani che svolgono attività on-line devono sempre indicare:

i dati identificativi dell’intermediario; l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata; il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.

I siti o i profili Facebook (o di altri social network) che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte.

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al contact center consumatori dell’Ivass al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì h. 8.30 – 14.30.