Assicurazioni, Konsumer: “Dalla relazione Ivass tante conferme e poche speranze per i consumatori”

Nel settore rc auto le compagnie hanno accumulato “un tesoretto” a causa della “forte contrazione dei sinistri del 2020”. E “mai come quest’anno però gli utili per certe imprese assicurative rasentano la speculazione. Serve sanzionare chi da una giusta remunerazione passa a una speculazione”. Lo scrive l’associazione Konsumer commentando i dati contenuti nel rapporto annuale dell’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

“La rc auto – aggiunge Konsumer – ha bisogno di una spolverata per essere adeguata ai tempi. Per questo in un gruppo di lavoro che ha visto la presenza al tavolo di intermediari, riparatori, periti assicurativi, esperti e consumatori abbiamo predisposto una proposta di adeguamento proiettata verso il futuro e che preveda un rating dell’assicurato che possa incidere fortemente sulla tariffa. Restiamo del parere che, nel futuro, vada modificato il Codice Civile consentendo l’abolizione completa dei passaggi economici in denaro riferiti alla riparazione dei mezzi.

Danni catastrofali: la proposta di Legge è già depositata, va sostenuta apportando i giusti correttivi, su questo sta lavorando alacremente il Cineas. Ivass deve fare pressione sul Parlamento affinché anche l’Italia si doti di una legge all’altezza delle molte sfide da fronteggiare.