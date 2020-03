Assicurazioni, da Mansutti polizze caso coronavirus per le aziende

In questo momento di grave emergenza, Mansutti, broker assicurativo italiano indipendente, si è attivato per supportare le aziende proponendo alcune coperture assicurative che tutelino dipendenti e collaboratori in caso di infezione da Coronavirus. Nello specifico, tali coperture prevedono: indennità ricovero, indennità convalescenza, indennità quarantena e assistenza medica.

La prima è la Copertura Pandemic, unica nel suo genere, non prevede franchigie e copre anche la quarantena per aziende con un minimo di 10 dipendenti. Viene erogata un’indennità forfettaria di 350 euro una tantum nel caso di risultato positivo degli accertamenti relativi alla presenza delle sindromi influenzali di natura pandemica che comporti quarantena obbligatoria imposta dall’autorità sanitaria competente. La copertura indennitaria da ricovero va dai 30 ai 50 euro al giorno senza franchigia con un numero massimo di 30 giorni, mentre l’indennità da convalescenza post terapia intensiva va dai 1.500 ai 2.500 euro una tantum alle dimissioni. La copertura Pandemic prevede un servizio di consulenza medica telefonica di alta specializzazione su tutte le tematiche legate alla prevenzione, alla diffusione, al contrasto, alla cura e al trattamento delle sindromi influenzali pandemiche.

L’altra polizza messa in campo dalla compagnia Mansutti è la Copertura Cassa che prevede una diaria da ricovero di 100 euro al giorno per un massimo di 10 giorni a partire dall’8°giorno e per ogni successivo giorno di ricovero conseguente ad infezione da COVID-19. A questa si aggiunge l’assistenza post-ricovero che tra i servizi comprende: l’invio del medico generico, il trasporto in autoambulanza e quello dal pronto soccorso al domicilio, il trasferimento e rientro dall’istituto di cura specialistico, l’invio di una collaboratrice familiare, l’invio di una babysitter a domicilio, la consegna della spesa a domicilio e un servizio di pet sitter in caso di possesso di animali domestici. L’indennità da convalescenza prevede una cifra pari a 3000 euro che viene corrisposta al momento della dimissione dall’istituto di cura a seguito di ricovero in terapia intensiva causato dall’ infezione del virus. La tipologia di dipendenti che va ad interessare tale copertura include anche eventuali appartenenti a CDA, soci, collaboratori, ed ogni altra fattispecie che preveda un rapporto lavorativo identificabile con l’azienda aderente. La copertura Cassa, inoltre, donerà 1 euro per ogni dipendente ad un ente ospedaliero.

Considerandola un’azione necessaria in questo momento nell’interesse della comunità, Mansutti ha deciso di portare avanti questa nuova operazione senza avere alcun guadagno dalle provvigioni.