Assicurazioni, Mansutti e Zuora lanciano Upgrade Pay

Accrescere le scelte degli utenti nei servizi digitali di pagamento. È questo l’obiettivo di Upgrape Pay, il nuovo sistema lanciato grazie alla collaborazione tra Mansutti, storico broker assicurativo italiano, proprietario di Upgrape, la piattaforma insurtech per polizze personalizzate e senza obbligo di durata, e con Zuora, azienda globale di subscription economy.

Lo rendono noto le due società, chiarendo che Zuora combinerà il proprio sistema di gestione delle sottoscrizioni, che sfrutta i modelli di business basati sulla subscription, al modulo Upgrape Pay. Grazie a questa collaborazione, la piattaforma creata da Mansutti permetterà agli utenti di avere un proprio codice identificativo Upgrape ID. Quest’ultimo consentirà ai partner di utilizzare il modulo Upgrape Pay come sistema flessibile e automatizzato di payment & billing, in grado di accrescere le scelte degli utenti in termini di servizi digitali di pagamento. Upgrape Pay, ora potenziato, potrà dialogare in forma “nativa” con tutto l’ecosistema Zuora.

Pensato per connettersi ai sistemi dei partner, permettendo agli utenti finali di portare a termine i propri acquisti semplicemente con il loro account, senza rincorrere carte di credito, ricariche o Iban, il sistema consentirà l’acquisto di servizi assicurativi e IoT in modo conveniente, sicuro, comodo e intuitivo.

“La nostra piattaforma Upgrape è in tal modo ancora più competitiva e innovativa e permette di accedere ad un’offerta assicurativa modulare, innovativa, facile e ricorrente sullo stesso modello su cui si basa Netflix, con tutti i sistemi di pagamento a disposizione su qualsiasi canale – commenta Tomaso Mansutti, amministratore delegato di Mansutti -. Le grandi aziende che utilizzano la piattaforma Upgrape possono accedere ai nuovi servizi di Upgrape Pay potenziati dalla partnership strategica con Zuora, e quelle che già utilizzano Zuora potranno integrarsi con estrema facilità. Inoltre, i programmi assicurativi potranno essere agevolmente personalizzati grazie alla flessibilità del rinnovato modulo Upgrape Pay”.

Integrando Zuora ed Upgrape si risponde alla nuova logica del prodotto assicurativo, il quale sta diventando sempre più un servizio capace di garantire protezione assicurativa, assistenza e device IoT, con un’estrema flessibilità nelle condizioni dei tempi di utilizzo e di pagamento.

“In un mondo fatto di dati il cliente può essere smaterializzato nelle sue molteplici dimensioni (i.e. finanziaria, comportamentale, demografica, attuariale) – afferma Marco Cesare, South Emea regional leader di Zuora -. La digital innovation diventa un processo in grado di plasmare il portfolio di offerta attorno al cliente digitale, per monetizzare in maniera continuativa e ricorrente la relazione con il cliente stesso, offrendo esperienze costruite su servizi di fiducia. A partire da queste premesse, Mansutti e Zuora mettono a fattor comune le reciproche expertise, introducendo in ambito assicurativo servizi digitali abilitati digitalmente anche da sensori e tecnologie IoT (i.e. internet of things), per aggiungere al conto economico nuovi flussi di fatturato a marginalità variabile, secondo metriche di consumo e di fruizione dei servizi stessi. Grazie a questa collaborazione gli ingegneri attuariali di Mansutti contano su un motore tecnologico agile e flessibile, per rendere tangibile la strategia Upgrape di “trust-to-service-to-revenue”. In Upgrape, infatti, servizi e fiducia sono assemblati scientemente per erogare esperienze memorabili con processi di seamless on-boarding del cliente e frictionless settlement dei pagamenti, con la capacità di disegnare strategie di governo dell’offerta in up-sell, cross-sell e prevenzione del churn”.

“Riteniamo che la subscription sia il futuro in ogni settore – conclude John Phillips, general manager Emea di Zuora -. Oltre all’affidabilità e alla sicurezza di entrate ricorrenti e stabili nel tempo, la subscription garantisce una relazione solida e profonda con i clienti. Per questo aiutiamo le aziende che stanno affrontando la digital transformation, operazionalizzando le strategie di monetizzazione della relazione con i clienti, migliorando l’offerta con nuovi servizi e modelli di pricing. Siamo lieti ed onorati di supportare la profonda innovazione che Mansutti sta portando al mercato assicurativo in Italia”.