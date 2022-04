Assicurazioni, Lokky sigla partnership con ProntoPro

Lokky, startup e broker assicurativo digitale italiano focalizzato su micro imprese, professionisti e freelance, ha siglato una partnership con Prontopro, il marketplace italiano per domanda e offerta di servizi professionali.

L’accordo tra le due aziende prevede l’attivazione di sinergie nell’ottica di offrire ai 600.000 professionisti della community Prontopro la possibilità di accedere ad importanti agevolazioni e soluzioni assicurative digitali e personalizzabili, attraverso un’offerta modulabile e focalizzata su diverse tipologie di coperture, a partire da danni a immobile e contenuto, responsabilità civile, rc professionale e cyber risk.

La sinergia nasce con l’obiettivo di fornire a professionisti e microimprese soluzioni assicurative che evitino coperture non necessarie, evitando un conseguente aggravio dei costi per il destinatario. Da un’analisi condotta da Lokky su queste categorie di attività è emerso infatti che, sebbene, il 90% del campione utilizzi internet per il proprio lavoro, oltre la metà degli imprenditori (56,9%) non usa strumenti digitali per la gestione delle coperture assicurative, pur utilizzandoli invece per il proprio conto corrente. Inoltre, è emerso che soltanto il 5,3% di coloro che hanno una polizza business l’ha acquistata tramite canali digitali come il web, app mobile o i comparatori di prezzo.

“Questi dati rivelano il grande potenziale di crescita del segmento insurtech nel nostro Paese se si considera, inoltre, che oltre la metà degli imprenditori (51,5%) ha dichiarato di desiderare consigli e proposte personalizzate sulla base delle proprie esigenze di copertura e ben il 44% degli utenti ha affermato che vorrà aumentare la spesa assicurativa nel post pandemia – si legge in un comunicato stampa -. Lokky e ProntoPro rispondono a questa esigenza di mercato offrendo ad aziende e professionisti un’esperienza totalmente digitale e personalizzata”.

“Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo e di aver concluso un accordo con un player così strategico. Questa partnership nasce proprio da una missione comune: affiancare i professionisti – specializzati nei servizi per la casa, cura della persona, consulenza professionale – e le piccole partite Iva nell’adozione di strumenti digitali, in grado di accrescere la loro competitività e il successo sul mercato e aiutandoli a preservare la loro risorsa più preziosa: il tempo.

Noi lo facciamo nel settore assicurativo e Prontopro mettendo in contatto domanda e offerta nel mondo del lavoro, tramite preventivi online” dichiara Paolo Tanfoglio, ceo di Lokky.

“L’obiettivo di Prontopro è supportare liberi professionisti e imprese di servizi nella gestione del proprio business, per fare in modo che possano concentrarsi su ciò che conta davvero: trovare nuovi clienti e ottenere richieste di lavoro in linea con la propria offerta. La partnership con Lokky va proprio in questa direzione, la possibilità di personalizzare l’assicurazione sulle singole esigenze e attraverso uno strumento digitale è un benefit importante per la nostra community, che crede fortemente nel digital. In un recente sondaggio condotto dal nostro portale il 33% degli intervistati ha dichiarato infatti di aver potenziato la promozione online della propria attività nel 2021.” dichiara Alessandro Frau, ceo di Prontopro