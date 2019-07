Assicurazioni, partnership Yolo – SAS per innovare il mercato

Sas e Yolo hanno siglato un accordo per offrire soluzioni assicurative innovative basate su intelligenza artificiale e machine learning. Lo comunicato oggi le due società, dichiarando che l’obiettivo è consentire a banche, retailer, telco e utilities un miglioramento di up-selling, fidelizzazione e value proposition.

“L’idea alla base di Yolo è altamente innovativa. Per questo abbiamo deciso d’intraprendere questo viaggio insieme che ridisegnerà i confini del mercato assicurativo – ha commentato Mirella Cerutti, managing director di Sas Italy -. Le tecniche d’intelligenza artificiale e machine learning diventano il motore di questo cambio di paradigma, un cambiamento che sono certa porterà enormi benefici ai nuovi attori coinvolti e soprattutto ai consumatori finali rendendoli liberi di scegliere la copertura assicurativa migliore per ogni momento”.

“I clienti dei servizi assicurativi chiedono soluzioni personalizzate e flessibili: Yolo è nata per rispondere a queste tendenze – ha dichiarato Gianluca De Cobelli, co-founder e ceo di Yolo group -. Alla partnership con Sas attribuiamo un’importanza strategica: ci permetterà di migliorare le capacità di analisi, profilazione e offerta della piattaforma e affinare le nostre soluzioni. Puntiamo a migliorare la velocità di leggere e soddisfare i bisogni di clienti e consumatori digitali”.

Le premesse

Nel settore assicurativo è in corso una profonda trasformazione guidata dall’introduzione delle nuove tecnologie e dall’orientamento dei consumatori verso prodotti personalizzati, adatti anche a coprire situazioni determinate e/o temporalmente circoscritte e con un pricing flessibile.

L’offerta delle compagnie evolve verso un modello fondato su centralità del bisogno dell’utente e on-demand. Si prevede che, entro il 2022, oltre l’80% dell’offerta transiterà on-line e che, nel 2035 il passaggio ai canali digitali sarà totale.

La piattaforma insurtech di Yolo è stata progettata per rispondere a questa evoluzione: consente di creare e gestire un’offerta assicurativa dinamica e pay-per-use che ridisegna integralmente la customer experience. Grazie al motore analitico di Sas, basato su intelligenza artificiale e machine learning, la piattaforma consente di personalizzare l’offerta assicurativa in tempo reale. A definire il profilo del cliente concorrono, oltre alle informazioni personali, i dati socio-demografici, comportamentali e di prossimità che permettono di costruire un’offerta basata su esigenze personali e/o contingenti.

Una nuova filiera per le assicurazioni on-demand

La piattaforma Yolo è utilizzata da imprese partner (banche, retailer, telco e utilities) che attraverso i servizi assicurativi on-demand integrano la propria offerta conferendo un nuovo valore al prodotto assicurativo. Utilizzando le soluzioni generate dall’intelligenza artificiale e dal machine learning, le imprese hanno la possibilità di ampliare il set d’informazioni disponibili e avere un visione completa del cliente ponendo le premesse per migliorare up-selling, fidelizzazione e value proposition.

Sas e Yolo forniranno analytics & reporting (reporting evoluto sulle vendite e sulle performance degli strumenti di promozione, comunicazione e cross selling); insurance customer insight (visione completa sul comportamento del cliente attraverso la creazione di profili, target e cluster); up&cross selling machine (motore mirato alla veicolazione incrementale dell’offerta di prodotti in ottica up e cross selling); recommendation engine (per formulazione di offerte basate sul profilo del cliente e comportamenti geolocalizzati per la next best offer).