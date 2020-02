Assicurazioni viaggi, al via partnership tra Europ Assistance Italia e Nicolaus Tour

Da inizio gennaio i clienti di Nicolaus Tour potranno beneficiare di quattro polizze assicurative targate Europ Assistance Italia. È quanto prevede l’accordo siglato il 4 febbraio dalla caring company del gruppo Generali e da uno dei principali player del mercato della villaggistica nazionale e mediterranea che raggruppa i brand Valtur, Nicolaus Club e Raro by Nicolaus.

La prima tra le coperture assicurative a disposizione dei clienti è Viaggia Sicuro: inclusa nel pacchetto viaggio, prevede assistenza sanitaria, copertura delle spese mediche e garanzia bagaglio. Nella versione Plus comprende anche l’annullamento base. Per estendere le garanzie delle polizze precedenti è possibile scegliere Viaggia Sicuro Extra, polizza opzionale che copre l’annullamento del viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile, incluse preesistenti patologie. Quarta opzione attivabile è Viaggia Sicuro Extended, polizza integrativa che consente di aumentare il massimale delle spese mediche, utile soprattutto per le destinazioni non appartenenti alla Comunità Europea, dove le prestazioni mediche sono a pagamento e possono diventare molto costose.

Grazie a questa partnership, sarà inoltre possibile usufruire di Quick Assistance, un accesso digitale che permette di richiedere assistenza direttamente dal proprio device mobile. Attraverso questa modalità si potrà comunicare h24 con la centrale operativa di Europ Assistance, sia con messaggi WhatsApp sia con chiamate via web, grazie alla tecnologia Voip. Tramite Quick Assistance si potranno, inoltre, denunciare eventuali sinistri e monitorarne lo stato.

“Programmare una vacanza vuol dire anche poter contare sulla massima tranquillità a fronte di qualsiasi possibile imprevisto – sostiene Mauro Cucci, chief travel & personal officer di Europ Assistance Italia -. Da sempre offriamo ai clienti dei nostri business partner un sistema di servizi che unisce capillarità, rapidità di intervento e facilità di accesso e continuiamo a farlo ancora oggi anche grazie alle nuove tecnologie digitali. In qualità di Caring Company siamo sempre pronti a offrire il meglio della nostra assistenza ovunque nel mondo”.

“La sicurezza e la soddisfazione di chi ci affida il proprio tempo, scegliendoci per un viaggio o una vacanza, sono la nostra priorità assoluta, nonché i pilastri della mission del gruppo Nicolaus – gli fa eco Gaetano Stea, direttore prodotto del gruppo Nicolaus –. Per questo teniamo in massima considerazione un aspetto importante come la copertura assicurativa e abbiamo deciso di garantire i nostri clienti con la solidità di una realtà leader quale Europ Assistance, offrendo loro polizze ad alto valore aggiunto, che prevedono massimali molto importanti anche per le spese mediche all’estero, e la possibilità di scegliere tra una rosa di opzioni di copertura. Inoltre, con il Quick Assistance, utilissimo servizio digitale, restiamo perfettamente in linea con la nostra vocazione hi-tech”.