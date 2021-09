Assirm talk finance: il 9 settembre focus su “Il cliente che verrà”

Il cliente che verrà: tra sostenibilità ed empathic finance sarà il titolo dell’evento interamente digitale di Assirm dedicato alla ricerca di mercato e al marketing applicati a finanza, banche e assicurazioni. L’incontro si colloca nel filone degli Assirm Talk, gli appuntamenti dell’associazione in modalità virtuale pensati per specifici settori di riferiment, e sarà trasmesso in live streaming giovedì 9 settembre dalle 10:00 alle 13:00.

Assirm Talk Finance sarà un momento di confronto e approfondimento per fare il punto sulla situazione attuale e rivolgere uno sguardo al futuro dell’industry. Saranno affrontate tematiche specifiche, quali il “new normal” e le nuove esigenze dei clienti, dal fintech alla relazione empatica con il consumatore.

Dopo il saluto di benvenuto di Matteo Lucchi, presidente di Assirm, il ricco programma della mattinata si articolerà nei seguenti interventi, presentati da Marco Capuzzo, consumer partnerships manager Italy di Chubb:

Le aspettative dei clienti oggi per costruire la banca di domani: imparare dal passato per progettare il futuro, a cura di Giovanni Monaco, managing director di CFI Group Italia.

Il paradosso della loyalty: acquisition e retention sono mondi che interloquiscono ma con due lingue diverse, a cura di Ludovico Mannheimer, Partner di Eumetra MR e Alberto Stracuzzi, Market Research Director di Eumetra MR.

Digital Finance: driver e barriere alla sottoscrizione dei servizi fintech, a cura di Lorenzo Facchinotti, analytic consultant manager marketing effectiveness di

Perennials & Lifecyclers: quale modello di empathic finance per i senior di domani?, a cura di Vincenzo Ricca, account manager di VVA Market Research con la partecipazione di Francesco Penzo, strategic marketing di Generali Italia

ESG: dal "nice to have" alla vita reale, a cura di Andrea Alemanno, principal di Ipsos Strategy3 e Stefania Conti, business development director financial services di

Il valore dei Big Data nella costruzione di una relazione empatica, a cura di Alessandra Dragotto, direttore di ricerca senior di

L’incontro proseguirà con la tavola rotonda, moderata da Marco Capuzzo di Chubb, che ospiterà i rappresentanti di alcune tra le realtà più rilevanti nell’area finance: