Assita e Crea-Insurtech Mga insieme per polizze rc medica digitali

Assita, agenzia plurimandataria del gruppo Assiteca, specializzato nell’assicurazione di responsabilità civile professionale, ha siglato un accordo con Crea-Insurtech Mga, startup attiva nello sviluppo di soluzioni digitali, per la distribuzione delle polizze assicurative dedicate al settore della rc medica.

La partnership punta a rafforzare l’offerta assicurativa nel settore dell’rc medica grazie a un approccio fully digital in grado di garantire una multicanalità di servizi destinata a dipendenti di strutture, sia pubbliche che private, e liberi professionisti.

“La cooperazione tra Assita e Crea ha come obiettivo di combinare le competenze tecniche di Assita nel settore della rc medica con quelle digitali e distributive di Crea. Siamo entusiasti della partnership siglata, perché da questa collaborazione potremo implementare l’automazione dei processi assuntivi delle polizze di rc professionale medica, semplificando l’offerta assicurativa per i clienti”, si legge in una nota congiunta.