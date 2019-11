Assita, Silvia Lumediluna nominata amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione di Assita s.p.a. ha nominato Silvia Lumediluna amministratore delegato della società.

Assita s.p.a. è un’agenzia plurimandataria leader nell’assicurazione di responsabilità civile professionale e principale intermediario assicurativo di liberi professionisti quali medici, avvocati, commercialisti, ingegneri e relativi ordini e associazioni, di cui Assiteca s.p.a., il più grande broker assicurativo italiano, ha acquisito nello scorso mese di luglio l’80% delle azioni.

“Con la nomina della dottoressa Silvia Lumediluna – hanno dichiarato Daniela Bernuzzi Bassi, presidente di Assita e Luciano Lucca, presidente di Assiteca – la società rafforza ulteriormente il proprio management e prosegue l’impegno nella crescita con l’obiettivo di consolidare la posizione di leader nel mercato italiano”.

Silvia Lumediluna ha maturato importanti esperienze in Fondiaria Sai, nel Gruppo Itas Assicurazioni, dove è stata responsabile dello sviluppo e amministratore unico di una società compartecipata, e in Cgpa Europe dove ha ricoperto il ruolo di responsabile commerciale per l’Italia.