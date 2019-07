Assiteca acquisisce l’80% di Assita

Assiteca s.p.a.., il più grande broker assicurativo italiano indipendente quotato al mercato Aim di Borsa Italiana, ha sottoscritto in data 30 luglio un contratto per l’acquisto dell’80% del capitale azionario di Assita s.p.a. Programmi Assicurativi Professionali Integrati.

Assita è un’agenzia plurimandataria leader nell’assicurazione di responsabilità civile professionale e principale intermediario assicurativo di riferimento per liberi professionisti quali medici, avvocati, commercialisti, ingegneri e relativi ordini, associazioni, sindacati e società scientifiche.

Costituita a Milano nel 1981 da Enrico Bassi, assicuratore che per primo intuì la necessità di estendere il mercato assicurativo italiano anche alla rc professionale, Assita è ora diretta dalla moglie Daniela Bernuzzi Bassi, che manterrà il 20% dell’azionariato e sarà presidente del nuovo consiglio di amministrazione della società.

Assita, che ha una sede secondaria a Roma, ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2018 con ricavi pari a circa euro 2,2 milioni e un Ebitda di circa euro 220.000.

“L’acquisizione di Assita – ha dichiarato il presidente di Assiteca Luciano Lucca “rientra nella strategia di crescita per linee esterne di Assiteca volta al rafforzamento delle competenze e dell’offerta di prodotti e servizi in settori specialistici, quali appunto quello della rc professionale, ramo assicurativo che negli ultimi anni, anche a seguito di aggiornamenti normativi che per alcuni ordini hanno previsto l’obbligo di assicurazione, ha conosciuto un importante sviluppo”.

Il prezzo dell’operazione è stato convenuto in euro 2,8 milioni che saranno corrisposti in due tranche di pari importo, la prima alla firma dell’accordo, la seconda all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 di Assita. L’operazione è stata finanziata attraverso l’utilizzo di mezzi propri.

“Sono orgogliosa di entrare a far parte del Gruppo Assiteca che non solo darà continuità ad Assita, ma supporterà un’ulteriore evoluzione del nostro modello di business”, ha aggiunto Daniela Bernuzzi Bassi.

Nell’operazione, Assiteca è stata assistita da KT&Partners.