Assiteca, Dario Zerboni nuovo direttore comunicazione

Assiteca, primo gruppo italiano nel mercato del brokeraggio assicurativo, quotato al segmento Aim di Borsa Italiana, ha un nuovo direttore comunicazione, relazioni esterne e rapporti istituzionali: Dario Zerboni.

Romano, 57 anni, Zerboni ha alle spalle esperienze manageriali di successo, tra cui spicca quella in Civita, leader nel settore dei beni culturali, dove ha lavorato per oltre 20 anni (1999 – 2019) a fianco dei suoi fondatori Gianni Letta, Antonio Maccanico e Gianfranco Imperatori. Con la nomina di Zerboni, la società guidata da Luciano Lucca rafforza ulteriormente il proprio management e prosegue l’impegno nella crescita, con l’obiettivo di consolidarne la posizione di leader italiano del mercato.

“Sono molto contento di essere arrivato in Assiteca in un momento storico così importante per la società – commenta Dario Zerboni -. È in corso un significativo processo di sviluppo e rinnovamento dell’azienda che necessita di essere accompagnato da un grande lavoro di comunicazione volto a potenziare la visibilità del nostro brand nonché a trasmetterne in modo efficace il valore. Si tratta di una sfida stimolante che ho la fortuna di affrontare con il supporto di uno staff interno altamente professionale e di grande esperienza”.

“L’ingresso in Assiteca del dott. Zerboni rappresenta un tassello fondamentale per il percorso di rafforzamento intrapreso dalla nostra azienda, un percorso finalizzato ad affrontare le nuove sfide di cambiamento e crescita che il mercato impone – dichiara il presidente Luciano Lucca -. La comunicazione è oggi per noi un’area sempre più strategica e il dott. Zerboni, grazie alla sua competenza ed esperienza, sono certo saprà valorizzare al meglio il brand Assiteca”.