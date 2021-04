Assoprofessional: “Elezioni Oam, sia valorizzata la parità di genere”

Nel grande fermento che precede un rinnovo importante come quello delle cariche apicali per la presidenza, il comitato di gestione ed il collegio sindacale dell’Organismo Agenti e Mediatori (Oam), Assoprofessional, l’associazione professionale tra agenti in attività finanziaria, agenti operanti nei servizi di pagamento e società di mediazione creditizia fondatrice e partecipante Oam, auspica si colga l’occasione per dare un forte segnale di valorizzazione del tema dell’integrazione, della qualità e della parità di genere.

“Il fenomeno della rappresentanza delle donne nella composizione degli organi apicali merita attenzione anche nell’ambito della composizione dell’Organismo, ove è importante assicurare una doverosa presenza femminile dando al contempo un chiaro messaggio ad un mercato che deve un riconoscimento anche all’importante contributo di collaboratrici, dipendenti, agenti ed in generale professioniste che operano nel comparto del credito”, precisa una nota del consiglio direttivo di Assoprofessional.

Il nuovo meccanismo elettorale entrato in vigore a maggio 2020 nel prevedere un ruolo attivo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi iscritti agli elenchi in questa fase elettorale carica ancora di più di significato la volontà di Assoprofessional di muoversi in questa direzione per contribuire in maniera fattiva ad un processo che non può che arricchire.