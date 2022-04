Assoprofessional rinnova i membri del consiglio direttivo

Assoprofessional (Associazione italiana professionisti del credito) ha rinnovato le sue cariche sociali e ampliato la propria struttura organizzativa. Lo ha reso noto l’associazione, la cui assemblea dei soci si è riunita lo scorso 31 marzo, precisando che la decisione è stata presa “anche a seguito dell’adesione nell’ultimo anno di nuove realtà, che hanno elevato il numero degli iscritti nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia”.

Al termine dell’assemblea il consiglio direttivo neo eletto ha proceduto all’assegnazione delle nuove cariche sociali:

Eustacchio Allegretti presidente,

presidente, Vincenzo Barba vice presidente,

vice presidente, Michele Ferri segretario generale,

segretario generale, Geri Cacciato consigliere,

consigliere, Gianluca Puccinelli consigliere,

consigliere, Renzo Franzetti consigliere,

consigliere, Luigi Iannaccone (presidente emerito onorario e tesoriere).

Le nomine di Geri Cacciato, in rappresentanza del principale agente nei servizi di pagamento in Oam Om-Group, e Renzo Franzetti, professionista nelle policy del settore creditizio (affiancata a quella della riconferma di Gianluca Puccinelli), testimoniamo “la volontà dell’associazione di accompagnare in forma propositiva le regolamentazioni legate all’utilizzo della moneta elettronica nel nostro paese e l’ulteriore evoluzione normativa del settore in atto”.

Assoprofessional, che è tra le associazioni fondatrici dell’Oam (Organismo agenti e mediatori) e rappresenta tutte le figure degli intermediari del credito iscritte nell’organismo: la società di mediazione creditizia, l’agente in attività finanziaria e l’agente nei servizi di pagamento.