Atradius presenta “Modula Moda”, la prima polizza per il sistema moda in Italia

Da oggi le aziende del sistema moda in Italia possono proteggere il portafoglio clienti dal rischio di credito commerciale, con una copertura assicurativa tagliata su misura per le loro specifiche esigenze. Si tratta di Modula Moda, la polizza di assicurazione dei crediti commerciali che Atradius, tra i gruppi leader nel settore dell’assicurazione del credito, cauzioni e servizi di recupero crediti in Italia e all’estero, rivolge alle tante realtà imprenditoriali attive nel sistema moda del nostro Paese, che fanno di tale settore uno dei comparti maggiormente dinamici e strategici della nostra economia.

Pensata specificamente per le aziende appartenenti ai settori tessile, abbigliamento, calzature, pelle e accessori, Modula Moda garantisce un’ampia copertura assicurativa (90%) per le vendite con pagamento a dilazione in Italia ed all’estero. In particolare, Modula Moda di Atradius contiene una serie di condizioni specifiche, rispondenti alle peculiarità del sistema moda, quali la copertura assicurativa degli ordini in corso e dei costi di produzione sostenuti (rischio pre-credito o di lavorazione).

Realizzata in un’ottica di sostegno allo sviluppo ed alla diffusione del Made in Italy, Modula Moda di Atradius ottimizza anche il profilo dei costi di assicurazione, in quanto è la prima assicurazione dei crediti del mercato con un premio fisso, annuale, rateizzabile, definito alla firma del contratto sulla base dell’analisi del rischio, e senza alcun conguaglio annuale. Per le richieste di valutazione del merito creditizio dei clienti esteri, le aziende italiane che scelgono Modula Moda non devono sostenerne i costi, sia in fase di trattativa che per l’intera durata del contratto. La polizza garantisce, inoltre, un’ampia capacità di rimborso delle perdite sui crediti assicurati, pari a 50 volte il premio pagato e prevede il rimborso del 100% dei costi sostenuti per il recupero dei crediti assicurati, gestito dalla società di Atradius specializzata nel recupero crediti in Italia ed all’estero.

Modula Moda di Atradius è una polizza agile anche dal punto di vista della gestione, grazie alla possibilità di usufruire di Atradius Atrium, la nuova piattaforma digitale per la gestione integrata della polizza all’interno di un unico ambiente nel quale sono raccolti tutti gli applicativi on-line di Atradius.

“Con Modula Moda, Atradius intende offrire un concreto sostegno ad un comparto di eccellenza del Made in Italy – ha sottolineato Massimo Mancini, country manager di Atradius per l’Italia – che si distingue per volumi di produzione, dinamicità e forte vocazione all’internazionalizzazione. Crescere sui mercati esteri è imperativo per ogni azienda, e per quelle del nostro sistema moda la crescita è in Paesi che dimostrano di apprezzare il Made in Italy, come Stati Uniti, Russia, Cina e Sud Est asiatico. Qui è importante essere presenti, ma è anche essenziale essere attenti a proteggere il proprio fatturato a credito dai mancati pagamenti da parte dei propri acquirenti. Molte sono le dinamiche di mercato e gli scenari politici ed economici che possono avere impatti negativi sul merito di credito di chi compra, e questo richiede una gestione strategica dei crediti commerciali”.

