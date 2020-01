Atradius: per tutte le aziende dell’export Made in Italy la nuova polizza Modula Expo

Per potenziare il sostegno alle aziende dei comparti strategici del Made in Italy già presenti sui mercati esteri, o che intendono proporsi nei complessi contesti globali in cerca di opportunità di sviluppo del business, Atradius ha ampliato la portata della copertura assicurativa di Modula Expo, finora rivolta solo alle pmi e ora accessibile da parte di tutte le aziende esportatrici italiane.

Studiata per le aziende italiane con forte tendenza all’export, Modula Expo di Atradius è una polizza che consente all’azienda assicurata di selezionare i clienti esteri, localizzati nell’Unione europea o in paesi membri dell’Ocse, da sottoporre a copertura assicurativa. La polizza, unica per tutti i debitori individuati, può essere sottoscritta sia per coprire un singolo debitore sia una più ampia selezione di nominativi, in base alla valutazione del profilo dei singoli buyers da parte della stessa azienda assicurata.

L’estrema personalizzazione della copertura assicurativa offerta da Modula Expo comprende numerosi vantaggi per l’azienda assicurata, sia in termini di contenimento dei costi di assicurazione che di semplicità di gestione della polizza. La completa digitalizzazione fa, infatti, di Modula Expo di Atradius un prodotto agile e facilmente gestibile dalla stessa azienda assicurata attraverso un portale dedicato https://www.modulaexpo.it/

“Le crescenti tensioni commerciali e geopolitiche dei mercati mondiali – ha affermato Massimo Mancini, country manager per l’Italia di Atradius – ci hanno spinto a potenziare ulteriormente il sostegno alle aziende esportatrici italiane per la tutela dei loro bilanci dalle perdite su crediti commerciali. Abbiamo studiato linee di prodotto dedicate ai comparti strategici dell’economia italiana seguendo una filosofia che risponde alle richieste della nostra imprenditoria con soluzioni assicurative in linea con le peculiartità dei vari comparti e personalizzabili sulle specifiche esigenze di chi ha bisogno di massimizzare l’efficacia dell’assicurazione del credito per affrontare con tranquillità i percorsi di crescita all’export. Anche e soprattutto nell’ambito delle attuali condizioni di tensione dei mercati mondiali”.