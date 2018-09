Atradius presenta la nuova polizza credito Modula Omnis

di

Proteggere l’attività economico-produttiva dell’azienda dai rischi derivanti dai rapporti commerciali con i clienti, guardando anche alle possibili criticità legate alla catena di fornitura. Un tema importante per le aziende italiane sempre più orientate verso strategie di risk management flessibili, in grado di coniugare l’esigenza di tutela della redditività e della crescita aziendale con la capacità di adattarsi rapidamente alla continua evoluzione dei mercati. Per rispondere concretamente a queste esigenze, Atradius amplia la propria offerta al mercato introducendo Modula Omnis, la nuova e unica polizza di assicurazione dei crediti commerciali realizzata specificamente per le aziende del comparto manifatturiero, che hanno assicurato, o intendono assicurare, il proprio fatturato a credito con Atradius.

Elemento di innovazione di Modula Omnis di Atradius è la possibilità di aggiungere in via accessoria alla tradizionale copertura assicurativa contro il rischio d’insolvenza dei debitori commerciali, propria della polizza credito Modula, anche una copertura supplementare e complementare contro le eventuali criticità che possono derivare all’azienda dalla catena di fornitura. È il caso del rischio della mancata restituzione all’azienda assicurata di pagamenti anticipati ai propri fornitori per ordini relativi a materie prime e beni funzionali all’attività produttiva e mai consegnati.

La garanzia supplementare e accessoria alla copertura assicurativa credito, prevista da Modula Omnis, si attiverebbe qualora il fornitore, a motivo di insolvenza, si rendesse inadempiente ai propri obblighi contrattuali di fornitura, non consegnando la merce e non restituendo contestualmente gli anticipi versati dall’azienda assicurata.

“Questa nuova polizza rappresenta una significativa innovazione per il mercato italiano – ha spiegato Massimo Mancini, country manager di Atradius per l’Italia – data la possibilità di aggiungere alla tradizionale polizza credito una copertura accessoria che tutela ulteriormente dai rischi di insolvenza ai quali potrebbe essere esposta l’azienda lungo la catena di fornitura. Questo per aiutare a liberare le risorse finanziarie necessarie alla crescita dell’attività del manifatturiero Made in Italy nel mondo”.

