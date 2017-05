Atradius: riorganizzazione nel Ramo Credito. Andrea Benigni nuovo head of sales and customer management in Italia

di

Si completa la struttura operativa italiana dell’assicurazione del credito di Atradius, tra i principali gruppi mondiali attivi nell’assicurazione del credito, cauzioni e servizi di recupero crediti a livello internazionale. Entra infatti a far parte della compagnia Andrea Benigni, con l’incarico di head of sales and customer management. A Benigni riporteranno le funzioni di vendita e gestione del portafoglio del Ramo Credito.

Benigni, si legge in una nota, che lavorerà negli uffici di Milano, sarà il punto di riferimento per le funzioni di gestione e sviluppo dell’unità di business assicurazione credito e riporterà direttamente al Country Manager di Atradius per l’Italia, Massimo Mancini.

Benigni entra in Atradius dopo aver maturato una significativa esperienza nell’area commerciale di diverse società di factoring di matrice internazionale, anche appartenenti a primari gruppi bancari. Nella sua ultima posizione, Andrea Benigni è stato direttore commerciale presso Eurofactor Italia Spa, società di factoring del gruppo Credit Agricole in Italia.

Sempre all’interno dell’unità di business italiana dedicata all’assicurazione del credito, è invece Alberto Triggiani ad assumere l’incarico di gestione delle aree Marketing e rapporti con gli Intermediari (head of marketing and intermediaries) per il Ramo Credito, mentre Massimo Vitale, da molti anni responsabile degli uffici di Cash&Credit e Intermediaries Accounting lascerà la struttura Finance per ricoprire l’incarico di head of operations del Ramo Credito negli uffici di Milano, che include la responsabilità dell’ufficio di gestione documentale delle polizze di assicurazione credito (Policy Administration), nonché degli uffici di gestione dei sinistri (Claims) e di Customer Service.

Il Gruppo Atradius fornisce servizi di assicurazione del credito commerciale, cauzioni e recupero crediti in tutto il mondo grazie a una presenza strategica in 50 paesi. Atradius ha accesso ad informazioni commerciali su 200 milioni di aziende a livello globale. L’assicurazione del credito, le cauzioni ed i servizi di recupero crediti contribuiscono a proteggere le aziende in tutto il mondo dai rischi di pagamento associati alla vendita a credito di prodotti e servizi.

