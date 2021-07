Atsc: corso di laurea per consulenti finanziari e agenti di commercio, presentazione il 16 luglio

Il prossimo 16 luglio verrà presentato il corso di laurea in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio rivolto ad agenti di commercio e consulenti finanziari. L’iniziativa nasce a seguito di un partenariato avviato tra l’Atsc (Agenti Teramo Senza Confini), associazione che tutela gli agenti di commercio ed i consulenti finanziari su tutto il territorio nazionale, e l’Università degli Studi di Teramo.

Si tratta di un corso di laurea senza obbligo di frequenza, che coniuga formazione e professionalità, mirando alla costante riqualificazione. Giunto alla IX edizione, può contare su un’esperienza di otto anni nella gestione e nell’organizzazione delle giornate di lezione e di coordinamento generale.

I contributi formazione dell’Enasarco

“Gli iscritti dell’anno accademico 2021/22 potranno usufruire del contributo erogato dalla Fondazione Enasarco pari al 50% delle spese sostenute per le tasse universitarie”, spiegano gli organizzatori.

La presentazione

Il corso di laurea verrà presentato il 16 luglio dalle 9:30 nel padiglione Spaventa, presso l’Aula Tesi dell’Università degli Studi di Teramo. L’incontro si terrà sotto forma di ‘Summer school’ incontro tra docenti, agenti di commercio e in attività finanziaria, nonché consulenti finanziari. E prevede l’illustrazione del programma degli insegnamenti da parte dei docenti del corso, delle modalità di iscrizione e di svolgimento dello stesso corso. Interverranno anche il rettore Dino Mastrocola e il preside della facoltà di Scienze della comunicazione, Christian Corsi.

I partecipanti saranno invitati a proseguire con un lunch in facoltà offerto dall’ateneo per poi ritrovarsi in Aula Magna per assistere alla cerimonia di proclamazione delle lauree dei colleghi che conseguiranno il titolo di dottore.

Per partecipare gratuitamente è necessaria l’iscrizione alla ‘Summer School’ sul sito dell’Atsc.