Autodifesa, dalla start up MiDifendo.it una soluzione per tutelarsi in modo legale

In un momento in cui il tema della legittima difesa spopola nel dibattito sociale e politico, c’è chi una soluzione concreta l’ha già trovata. Senza usare forconi o fucili sofisticati, da Ponsacco in provincia di Pisa, Gionata Lenzi, attraverso la sua start up MiDifendo.it, distribuisce in tutta Italia una singolare ma efficacissima pistola al peperoncino prodotta in Svizzera; in questi anni, se ne sono visti tanti di prodotti per la legittima difesa, ma questa armamentario ha delle peculiarità specifiche uniche al mondo.

“Nel dettaglio – spiega una nota – le pistole al peperoncino hanno un caricatore che consente due colpi con gittata di tre metri, ad una velocità che va dai 180 km/h per il prodotto base ai 430 km/h per quelli di alta gamma; è leggera e compatta, misura solo 12×8 cm, pesa 100 grammi, ha un mirino di precisione e, cosa da non sottovalutare, è ambidestra. In ogni carica, c’è un gel irritante, una miscela di Oleoresin Capsicum molto densa di formulazione Piexon, denominata PIEXOL®, usata dai reparti di pubblica sicurezza di tutto il mondo, e colorante rosso. Il gel penetra nelle mucose e immobilizza per circa 45-60 minuti con sintomi che non lasciano danni permanenti. Il prodotto nasce in Svizzera ed è adattato al mercato italiano per conformarsi ai requisiti del Regolamento n.103 del 12 maggio 2011, che disciplina la legalità degli strumenti difensivi a base di Oleoresin Capsicum.

Tra le tante alternative possibili per difendersi da ladri, rapinatori e aggressori di ogni genere, le pistole prodotte dalla svizzera Piexon e distribuite in Italia da MiDifendo.it sono indiscutibilmente le migliori: non essendo considerate armi, sono liberamente acquistabili e portabili ovunque, anche fuori casa, senza bisogno di licenza né porto d’armi; rapide, intuitive, efficaci, sono facili da usare e da nascondere comodamente in borsa o in tasca. In questo campo, un vero rinnovamento non solo pratico ma anche morale, visto che queste pistole fanno in modo di evitare l’utilizzo di armi letali e, pur essendo al peperoncino, sono risorse efficaci ed efficienti. Il cittadino medio, spesso spaventato da aggressioni e furti, tende ad usare un’arma ma sempre con molta paura per le conseguenze; qua, invece, parliamo di una pistola che non colpisce in maniera mortale ma paralizza all’istante, dando sicurezza a chi l’utilizza e consapevolezza del fatto che il nostro aggressore non si muoverà per lungo tempo, e di lì a poco sarà segnalato o arrestato dalle forze dell’ordine.

Piccoli e grandi accorgimenti che hanno reso questa pistola una delle armi di difesa più sicure al mondo. Da sottolineare che il sito internet MiDifendo.it è anche il primo e-commerce italiano di prodotti per l’autodifesa: all’interno si possono trovare pistole tascabili usa e getta, pistole professionali ricaricabili a getto di liquido irritante e tanti altri accessori indispensabili per un completo equipaggiamento antiaggressione, quali fondina, puntatore laser e ricariche. A differenza del comune spray al peperoncino, le pistole Piexon sono facili da impugnare e direzionare, hanno un’efficacia prolungata su qualsiasi parte del corpo, non perdono pressione nel tempo, né nebulizzano getti corti facilmente deviabili da pioggia, vento o altri agenti atmosferici. I quattro prodotti di gamma della start up sono la MiDifendo GA2, MiDifendo GA3, MiDifendo JPX e MiDifendo JPX4, ognuna con le sue peculiarità ma tutte con la medesima missione.

Difendersi con il peperoncino non è sempre una tattica vincente, lo è se si decide di affidare la propria sicurezza allo strumento giusto che non tradisce nel momento del bisogno. Una vera rivoluzione che, non solo le donne, aspettavano da tempo. Una richiesta in netta crescita che, a fronte di una microcriminalità in avanzamento, non risparmia neanche le piccole realtà e i paesini di provincia”.

A proposito del target del prodotto, Gionata Lenzi ci spiega: “Sono donne, anziani, ma soprattutto uomini d’affari, sportivi e viaggiatori. Ma anche i professionisti più a rischio come negozianti, tabaccai, benzinai, gioiellieri, tassisti e guardie giurate. Le pistole al peperoncino, per la loro semplicità d’utilizzo, sono diventate anche un utile regalo da farsi e da fare ai genitori che vivono da soli, alla moglie oppure ai figli purchè superino la soglia di 16 anni, limite legale per il libero porto e detenzione”.

