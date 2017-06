Auxilia Finance: il 3 luglio, a Palermo apre la prima filiale in Sicilia

di

II 3 luglio, alle ore 18.00, aprirà i battenti a Palermo, in Via della Libertà 103/B, il primo point of presence in Sicilia di Auxilia Finance.

L’apertura della boutique creditizia e finanziaria nel capoluogo siciliano segue quelle di Napoli, Roma, Bari e Milano così come previsto nel piano industriale di Auxilia Finance 2016-2018. Nel corso dell’anno sono previste le aperture delle strutture di Verona e Catania, luoghi nei quali i consulenti del credito potranno allargare il loro raggio d`azione a sostegno del credito per le famiglie e imprese, fornendo un utile supporto alle comunità locali per le compravendita di immobili e per i finanziamenti alle Pmi.

“Si tratta di un nuovo modo di lavorare e di rapportarsi con la comunità palermitana per dare risposte efficaci ai clienti. Abbiamo creato un ambiente innovativo e dinamico – ha spiegato Samuele Lupidii, ceo e general manager Auxilia Finance –. In questo contesto i consulenti del credito, che opereranno all’insegna del coworking, potranno sviluppare il loro business e le attività di consulenza, collaborando con i più importanti partner bancari ed assicurativi italiani e usufruendo al contempo di spazi di lavoro dinamici creati per favorire la formazione e lo scambio di conoscenze ed esperienze tra professionisti del settore”.

“Con l’inaugurazione della nostra prima boutique del credito in Sicilia – ha aggiunto Alessandro Bonucci, direttore commerciale Auxilia Finance – intendiamo fornire tutti gli strumenti necessari ai consulenti Auxilia per essere all’ avanguardia e rapportarsi correttamente con tutte le realtà palermitane al fine di migliorare gradualmente la qualità del credito alle famiglie e rafforzare l’offerta di finanziamenti per le attività economiche della città”.

All’inaugurazione saranno presenti, oltre i dirigenti di Auxilia Finance, molti manager del settore creditizio ed assicurativo regionale come Giorgio Torresi, responsabile commerciale e marketing Bnl Finance, Luigi Zanti, direttore Area Sicilia Bper, Massimo Pietroburgo, direttore Area Sicilia e Calabria Bnl, Giuseppe Aiello, area manager Calabria e Sicilia Bnl, Paolo Floriani, Experta Life ed hanno assicurato la loro presenza Paolo Righi, presidente nazionale Fiaip, il senatore Vincenzo Gibiino, presidente dell’Opmi, Osservatorio parlamentare sul mercato immobiliare, Antonio Matano, presidente Fiaip Palermo, e Carmelo Mazzeppi, presidente Fiaip Sicilia.

