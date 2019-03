Auxilia Finance, accordo con Bnl Finance sulla cessione del quinto

di

Auxilia Finance ha firmato un accordo di distribuzione con Bnl Finance del Gruppo Bnp Paribas, uno fra i principali player nazionali nella cessione del quinto.

Forte della nuova partnership, Auxilia Finance arricchisce così il già ampio ventaglio di prodotti creditizi e rafforza l’offerta nella settore della cessione del quinto, un mercato in forte espansione che attualmente esprime volumi pari a 5,3 miliardi. Una dimensione del credito destinata rapidamente a salire, anche in virtù delle recenti novità in tema di assorbimento del capitale da parte della Bce.

La cessione del quinto sta vivendo un momento particolarmente propizio ed è molto apprezzata dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, che possono disporre di liquidità immediata, grazie a un prodotto che offre dilazioni fino a 120 mesi e rate da rimborsare attraverso l’addebito sulla busta paga o sul cedolino della pensione.

“È un accordo che porterà ottimi frutti alle aziende partner – ha commentato Samuele Lupidii, amministratore delegato di Auxilia Finance – sia perché le soluzioni proposte da Bnl Finance si posizionano tra le più apprezzate del mercato, sia perché la nostra rete di vendita è tra le più capillari e performanti del settore”.

“Questo accordo rafforza ulteriormente il nostro rapporto con Auxilia Finance e s’inserisce in una strategia di crescita attraverso partnership con operatori di qualità, per il continuo sviluppo di soluzioni e prodotti semplici, trasparenti e di facile accesso -ha aggiunto Erminio Di Iorio, direttore generale Bnl Finance -. Ciò anche in sinergia con Bnl e con Bnp Paribas per implementare una vera e propria piattaforma di offerta al servizio del cliente, il che deve rappresentare sempre più un nostro fattore distintivo ed ulteriormente qualificante”.

“Abbiamo scelto la cessione del quinto di Bnl Finance perché possiede la caratteristica principale di tutti i prodotti di Auxilia Finance: quella di essere ‘no stress’ per i clienti, un pregio che completa la nostra garanzia di qualità ed eccellenza – ha spiegato Lupidii -. Una nostra caratteristica esclusiva quotidianamente testata dai clienti, a cui i nostri professionisti del credito forniscono una guida chiara per una scelta obiettiva e informata, per consentire di programmare il loro impegno futuro in modo consapevole e sostenibile. Quello di Auxilia Finance è un reale servizio ‘no stress’, poiché i nostri consulenti sono sempre al fianco dei clienti in tutte le fasi, dalla scelta sino all’ottenimento del mutuo o del prestito ottimale”.

Auxilia Finance, accordo con Bnl Finance sulla cessione del quinto ultima modifica: da