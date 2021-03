Auxilia Finance ha celebrato i suoi 10 anni con una convention e un video

Lo scorso 5 marzo Auxilia Finance ha celebrato i suoi primi dieci anni di attività con una convention virtuale dal titolo Celebration. Al centro dell’incontro i risultati e i traguardi societari raggiunti nel 2020, l’importanza della qualità del credito, le partnership sempre più consolidate, le visioni e le strategie future per la società attraverso nuove convenzioni bancarie e nuovi strumenti tecnologici.

Tra i relatori il fondatore e presidente onorario Paolo Righi, il presidente Flavio Miglioli, il direttore generale Roberto Bassani, Il condirettore generale Alessandro Bonucci e il presidente nazionale Fiaip Gian Battista Baccarini. Ospiti Marco Tarantola, vice direttore generale Bnl gruppo Bnp Paribas e Lorenzo Zurino founder e ceo di The One Company.

“La convention 2021 è stata l’occasione per presentare i risultati e i traguardi societari raggiunti nel 2020, ed illustrare le visioni e le strategie future per la nostra società che partono da nuovi strumenti tecnologici, lo sviluppo di nuove convenzioni bancarie al fine di offrire servizi e consulenza all’avanguardia alla clientela dei nostri negozi finanziari presenti ormai in tutte le province italiane”, ha dichiarato Roberto Bassani.

“Abbiamo bisogno di credito buono, far ripartire l’economia e gestire con qualità le nuove prospettive della mediazione creditizia in Italia”, ha aggiunto Paolo Righi.

Lorenzo Zurino ha dichiarato che “la geografia dell’export è cambiata nel mondo. Farsi trovare pronti post pandemia è necessario in tutti i settori. Sono certo che Auxilia Finance saprà sviluppare nuovi business”.

La società ha inoltre presentato il video celebrativo per i suoi 10 anni.