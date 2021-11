Auxilia Finance e Fiaip siglano protocollo con Comune di Pesaro per sportello “Orienta casa”

Sarà attivo dal 18 novembre lo sportello Orienta casa attivato dal Comune di Pesaro in collaborazione con il collegio provinciale Fiaip, i consulenti finanziari della società di mediazione creditizia Auxilia Finance, il collegio notarile dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino, l’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pesaro e Urbino.

Previsto da un protocollo siglato lo scorso 5 novembre, lo sportello offrirà gratuitamente la consulenza dei professionisti del settore dell’edilizia e dell’immobiliare. Notai, commercialisti, consulenti finanziari e agenti immobiliari forniranno informazioni su: problematiche relative alla compravendita o locazione di un immobile residenziale, commerciale o industriale e documentazione necessaria al rogito per compravendite; contratti di locazione; agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni (bonus mutui decreto rilancio); possibilità di cedere il quinto dello stipendio (liquidità non finalizzata); operazioni di microcredito per l’inclusione sociale; documentazione necessaria per accedere a mutui/finanziamenti; normative fiscali e successorie; documentazione necessaria per redigere un contratto di locazione.

“È un servizio pubblico innovativo che aiuta le famiglie e al tempo stesso la transizione ecologica – ha dichiarato il sindaco Matteo Ricci -. La trasformazione edilizia e l’efficientamento energetico degli immobili, sono un tassello importante per questa evoluzione; basti considerare che il 60% delle emissioni di co2, a Pesaro, deriva dal riscaldamento domestico. Oggi abbiamo l’occasione per migliorare la qualità degli edifici, usufruendo del sostegno economico degli ecobonus”. Incentivi che i cittadini devono saper cogliere: “Avere uno staff di professionisti a disposizione sarà un supporto sostanziale a tutta la città, soprattutto in questo momento storico. Ringrazio i soggetti che sono al tavolo, che fanno squadra orientando i clienti verso investimenti sicuri e ponderati”.



Per Gian Battista Baccarini, presidente Fiap nazionale, e Tommaso Andreani, presidente Fiap Pesaro e Urbino, si tratta di un “progetto virtuoso e concreto al servizio del cittadino che porteremo ad esempio affinché venga attuato anche in altre città. Mettere a disposizione il nostro sapere è un dovere per chi, come noi, ha la fortuna di fare questo bel lavoro”. I professionisti di Auxilia, “accompagneranno gli utenti che si trovano davanti a serie di quesiti complessi e favoriremo il loro accesso a un servizio finanziario consapevole”, ha aggiunto Roberto Bassani, direttore generale.

A sottolineare la funzione sociale di Orienta Casa anche Luca Ghironzi, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pesaro e Urbino: “Daremo una prima informazione specialistica per supportare gli utenti, in particolare le fasce deboli, indicando loro come districarsi al meglio tra tempistiche da rispettare, scelte finanziarie e incentivi da cogliere”. “L’informazione consente libertà di scelta – aggiunge Cesare Licini, presidente Collegio notarile dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino -. Aderiamo con entusiasmo a un’iniziativa che offre un servizio a 360 gradi e che ben rappresenta il principio su cui si basa l’attività notarile: fornire una consulenza di qualità per favorire decisioni consapevoli”.

Lo sportello sarà attivo, dal 18 novembre, su prenotazione, e accoglierà i cittadini negli uffici di piazza del Popolo 1 (nella sede dello sportello Informa & Servizi) dalle 15 alle 17. Il secondo e terzo appuntamento sono in programma il 2 e il 16 dicembre, stesso orario. Il calendario si arricchirà in base alle richieste dei cittadini, mantenendo una cadenza bisettimanale.

Gli appuntamenti dovranno essere prenotati tramite mail a urp@comune.pesaro.pu.it (in cui dovrà essere indicata la data e l’ora di preferenza per il colloquio) o telefonicamente allo 0721.387400 o inviando un sms/ WhatsApp/Telegram/Skype al numero 333.6180142.