Auxilia Finance: dopo un anno di test da gennaio entrerà a regime il servizio Home Timer

Si chiama Home Timer il nuovo servizio di prequalifica on demand gratuita e in tempo reale sviluppato da Auxilia Finance.

“Il servizio mette a disposizione aei professionisti del settore immobiliare un consulente dedicato, che risponde al telefono o in video chiamata, offrendo la possibilità di analizzare le capacità economiche di un cliente e capire qual è l’importo massimo che può ottenere per il rilascio di un mutuo – spiega Samuele Lupidii, amministratore delegato di Auxilia Finance -. In questo modo l’intero processo di erogazione diventa più semplice, più veloce e più efficiente. L’anno che sta per concludersi è stato per noi una fase di test, durante la quale abbiamo incontrato migliaia di agenzie immobiliari e offerto centinaia di consulenze. A partire da gennaio il sistema andrà a regime e funzionerà a pieno ritmo”.

