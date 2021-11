Auxilia Finance lancia il black friday nella mediazione creditizia

Il black friday è diventato un appuntamento fisso per milioni di italiani. Sono sempre di più i consumatori che approfittano degli sconti dell’ultimo venerdì di novembre per effettuare acquisti, anche importanti, rimandati durante l’anno.

Così, a fronte di un incremento delle richieste di finanziamento per sostenere la spesa, le grandi società di mediazione creditizia iniziano a organizzarsi per attirare clienti da fidelizzare con i propri prodotti. A fare da apripista è Auxilia Finance, che nei giorni scorsi ha iniziato a promuovere su Facebook un’offerta dedicata.

Dal lunedì 22 a domenica 28 novembre la società propone la cessione del quinto senza spese di istruttoria, imposta di bollo/sostitutiva, costi di intermediazione e gestione pratica e con, ad esempio, un Taeg del 3,20% (Tan 3,15%) su un finanziamento di 27.500 euro da restituire in 10 anni.

“L’obiettivo è essere partecipi di un’iniziativa che è ormai trasversale ai diversi settori dell’economia italiana – spiega Roberto Bassani, direttore generale di Auxilia Finance -. È inoltre un modo per tornare a presidiare il territorio, che molti istituti bancari stanno abbandonando. I clienti possono infatti usufruire dell’offerta nelle nostre sedi oppure comodamente da casa”.

L’iniziativa, in realtà, non è nuova. “Lo scorso anno abbiamo lanciato una proposta simile, offrendo un risparmio sulla surroga del mutuo. Quest’anno, assodato che l’interesse per questo prodotto va scemando, abbiamo deciso di tagliare i costi accessori e di proporre un tasso vantaggioso sulla cessione del quinto, che è invece molto ricercata dai nostri clienti. Non potendo fare dei veri e propri sconti per il black friday, abbiamo pensato di lanciare una promozione sui nostri servizi”, prosegue Bassani.

Non solo, l’offerta del black friday è propedeutica all’attività promozionale che verrà poi avviata nel periodo natalizio negli Auxilia point. “In concomitanza con l’arrivo delle festività distribuiremo materiale sui nostri servizi di finanziamento nelle principali città italiane, in modo tale che chi si recherà in centro nelle vie dello shopping avrà la possibilità di entrare nei nostri negozi finanziari e usufruire della consulenza specializzata su prestiti e mutui anche nei momenti in cui le filiali bancarie resteranno chiuse”, conclude il direttore generale di Auxilia Finance.