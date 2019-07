Auxilia Finance, nominato nuovo cda

Cambio al vertice di Auxilia Finance. L’assemblea dei soci ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione e nominati presidente Flavio Miglioli, vicepresidente Angelo Deiana e consigliere Carlo Regoliosi.

Il socio unico Fiaip, nell’ambito dell’assemblea, ha ribadito la decisa volontà di puntare sul consolidamento e sullo sviluppo, per proiettare Auxilia Finance verso ulteriori orizzonti di crescita e rafforzare la sua leadership nel settore della mediazione creditizia.

Nel corso del successivo cda sono state ridefinite le deleghe: al presidente Flavio Miglioli sono stati conferiti i poteri di firma e rappresentanza, Roberto Bassani è stato nominato direttore generale ed Alessandro Bonucci è stato chiamato a ricoprire la carica di condirettore generale, con delega alla parte commerciale.

Al termine degli adempimenti Flavio Miglioli ha dichiarato: “Questi nuovi incarichi premiano e valorizzano valide risorse interne all’azienda che, con grande impegno, hanno accompagnato la crescita aziendale sin dagli inizi. A Roberto Bassani e ad Alessandro Bonucci invio quindi il più sentito in bocca al lupo per le nuove cariche assunte”.

Il Presidente ha poi proseguito: “voglio ringraziare tutti i collaboratori e dipendenti di Auxilia Finance per il lavoro fin qui svolto, esortandoli a continuare a dare il meglio, con passione, dedizione, entusiasmo e competenza, basi sulle quali vogliamo poggiare i nostri futuri successi. Infine, desidero ringraziare l’amministratore delegato uscente per la collaborazione e per il lavoro svolto negli ultimi anni”.