Auxilia Finance sceglie Cercacasa.it per la visibilità dei profili dei propri consulenti del credito

Auxilia Finance entra in Cercacasa.it, community italiana dedicata ai professionisti del mondo immobiliare, con con 440 collaboratori, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Auxilia Finance, spiega una nota “è convinta dell’importanza fondamentale della presenza online e della corretta valorizzazione dei suoi professionisti, per questo ha scelto Cercacasa.it, la più grande community di professionisti immobiliari in Italia, per offrire ai suoi consulenti la possibilità di potenziare la propria visibilità online mettendo la professionalità in primo piano e arrivando direttamente al cliente. Grazie al Cercacasa.it sarà infatti possibile contattare il consulente e il professionista senza ulteriori intermediazioni”.

Cercacasa.it, con circa 10.000 professionisti immobiliari e 400.000 annunci di immobili, offre uno strumento unico ed innovativo per la promozione professionale dei consulenti con i profili arricchiti con foto, competenze, prodotti offerti, formazione, esperienze lavorative, specializzazioni, zone di competenza, risultati raggiunti, recensioni dei clienti e molto altro. I profili più completi e ricchi d’informazioni sono premiati in visibilità e appaiono per primi sia nelle ricerche dirette che tra i consulenti in zona all’interno delle singole schede degli annunci degli immobili.

Oggi tutti i professionisti dell’immobiliare, imparando ad utilizzare al meglio gli strumenti offerti da Cercacasa.it, possono assicurarsi una visibilità senza precedenti. Il portale offre al contempo all’utente la possibilità di scegliere il consulente più indicato alle proprie esigenze, avendo la sicurezza di rivolgersi solo a professionisti verificati ed iscritti alle Camere di Commercio e ai registri dell’Oam.

A tutela della trasparenza delle informazioni e della sicurezza, il professionista potrà inoltre collegare il suo account a Whuis.com, sito partner di Cercacasa.it per il controllo delle persone fisiche e giuridiche, ed ottenere anche il digital badge di “professionista certificato”. Inoltre, collegando l’account Whuis.com il professionista può accedere, direttamente da Cercacasa.it, a tutte le sue funzionalità: indagini, ricerche in Catasto, visure, eccetera.

“Con questo nuovo e importante accordo continua la strategia di Auxilia Finance di mettere il collaboratore al centro del business. Aver definito l’accordo strategico con il portale Cercacasa.it, come prima società della mediazione creditizia in Italia, darà ai nostri collaboratori un ulteriore vantaggio competitivo e permetterà ai consulenti del credito di poter meglio rappresentare la loro immagine e brand reputation, oltre a rendere ancor più visibile la presenza sul territorio e alimentare relazioni con il mondo immobiliare professionale. All’interno del portale – ha sottolineato Roberto Bassani, direttore generale di Auxilia Finance -. il collaboratore potrà animare il suo profilo professionale sfruttando le potenzialità di indicizzazione di Cercacasa.it. Sarà possibile generare in maniera autonoma dei lead e avere contatti diretti con la clientela con la quale sviluppare relazioni e nuove opportunità di business“.

“Sono particolarmente soddisfatto che una società di mediazione creditizia come Auxilia Finance sia la prima realtà a credere nel nostro progetto innovativo. Il mercato italiano – ha aggiunto Daniele Mancini, amministratore unico di Cercacasa.it – al pari di altri mercati esteri, ha iniziato a capire l’importanza e la centralità della figura del consulente immobiliare e del mediatore creditizio. Cercacasa.it è la community dei migliori professionisti del settore immobiliare ed il punto di riferimento per visualizzare i loro profili, esperienze, video etc. e per selezionare il miglior consulente adatto alle proprie esigenze”.