Auxilia Finance e Ucfs Italia lanciano finanzialaprovvigione.it, per rateizzare i compensi degli agenti immobiliari

Auxilia Finance e Ucfs Italia hanno lanciato il sito Finanzialaprovvigione.it. Obiettivo: permettere di pagare in comode rate mensili i compensi per l’attività di mediazione immobiliare per ogni servizio di locazione o compravendita offerto dagli agenti e dalle agenzie immobiliari professionali.

Grazie ad una consulenza on line ed un iter sicuro di attivazione semplice e veloce si potrà prenotare un appuntamento con un consulente del credito di Auxilia Finance, che analizzerà on line la propria situazione e attiverà in meno di 24 ore la rateizzazione delle provvigioni per i servizi offerti dagli agenti e dalle agenzie immobiliari. Grazie al servizio digitalizzato, sarà possibile firmare il contratto digitalmente dal proprio smartphone o computer ed avere l’esito della richiesta in brevissimo tempo.

“Facilitare l’accesso al credito immobiliare e ai finanziamenti per le famiglie per chi investe in immobili è il nostro obiettivo. Con questo nuovo servizio e grazie alla collaborazione con Ucfs Italia sarà sempre più facile offrire ai nostri clienti o ai clienti delle agenzie immobiliari la possibilità di rateizzare i compensi delle provvigioni degli agenti immobiliari professionali. Con valutazioni creditizie rapide e sicure ai richiedenti, come Auxilia Finance, riusciamo inoltre a favorire erogazioni in tempi estremamente celeri nell’interesse dei clienti delle agenzie”, ha dichiarato Roberto Bassani, direttore generale Auxilia Finance.

“Ucfs è lieta di poter supportare Auxilia Finance e gli agenti immobiliari professionali in questo nuovo ed entusiasmante progetto. Credo fortemente che offrire un’opzione di finanziamento per le provvigioni possa incrementare la base clienti ed il fatturato delle Agenzie. Crediamo che il successo aziendale sia raggiungibile stringendo relazioni a lungo termine con i nostri affiliati e mi auguro che questo sia l’inizio di una lunga e proficua collaborazione tra le nostre realtà”, ha aggiunto Katia Newman, direttore generale di Ucfs Italia.