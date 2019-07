Aviva Assicurazioni, due nuovi ingressi nel top management

Aviva, compagnia assicurativa leader in Gran Bretagna e tra i principali player in Italia, annuncia l’ingresso di due nuovi membri all’interno del management committee: Roberto Lia nel ruolo di chief financial officer e Luca Gentile in qualità di general counsel. Per entrambi si tratta di una crescita interna.

Roberto Lia è entrato in Aviva nel 2004 come financial controller director. Precedentemente è stato in Arthur Young (oggi EY) e nel gruppo Ing, dove negli oltre 10 anni di esperienza ha ricoperto tra gli altri il ruolo di direttore amministrazione e finanza delle compagnie assicurative del gruppo e deputy direttore generale.

Luca Gentile è in Aviva dal 2009 e in questi anni ha ricoperto diversi ruoli manageriali nella funzione legal. Come general counsel gestirà affari legali, affari societari e data protection. Come avvocato, ha iniziato la sua carriera lavorando in diversi studi legali e notarili.

“Sono lieto di accogliere nella mia squadra Roberto e Luca. Hanno entrambi grande esperienza, una profonda conoscenza della nostra azienda e una spiccata leadership – commenta Ignacio Izquierdo, ceo di Aviva in Italia -. In questi anni hanno messo la loro professionalità al servizio della Compagnia affiancandoci in un periodo di forte crescita e semplificazione della nostra organizzazione. Sono certo che anche grazie a loro potremo continuare con fiducia ed entusiasmo il nostro percorso di sviluppo”.