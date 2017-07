Aviva, cessa accordo distributivo con Banco Bpm

di

Il prossimo 31 dicembre avrà termine l’accordo di distribuzione decennale, siglato nel 2007, tra Aviva e Banco Bpm, che ha comunicato la propria intenzione di porre fine all’intesa.

Durante i prossimi sei mesi, informa una nota, Aviva e Banco Bpm proseguiranno con l’accordo distributivo esistente, in base al quale la prima attualmente commercializza prodotti assicurativi protection e danni tramite il network italiano di Banco Bpm e, durante questo periodo, lavoreranno insieme per assicurare una transizione agevole per i clienti. Il rinnovo era previsto a giugno 2017 e la disdetta rientra in una più ampia riorganizzazione del Banco Bpm rispetto ai propri accordi di bancassurance.

L’Italia è per Aviva il quarto mercato in ordine di grandezza. Nel 2016 Aviva Italia ha aumentato l’utile operativo del 9%, a 212 milioni di sterline. A seguito della significativa crescita del new business, nel 2016, la società è risultata il settimo più grande gruppo assicurativo italiano. La compagnia ha una distribuzione ben diversificata che include partnership con Ubi Banca, Unicredit e Banca Popolare di Bari, una rete di consulenti finanziari forte e in crescita e un network distributivo di oltre 500 agenti plurimandatari.

“Negli ultimi anni abbiamo rilanciato Aviva Italia con successo e le performance di mercato sono positive – ha dichiarato Maurice Tulloch, ceo Aviva International Insurance -. Ho grande fiducia nelle prospettive in Italia, siamo in una buona posizione per far crescere ulteriormente il business insieme ai nostri partner ed investendo nel digitale”.

