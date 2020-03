Aviva Investors: ottime opportunità da infrastrutture per rinnovabili e investimenti immobiliari a lungo termine

Le infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile e le rendite immobiliari a lungo termine rappresentano le migliori opportunità relative value nell’universo real asset nel medio-lungo periodo. È quanto emerge dalla prima “Real Assets House View” di Aviva Investors, la divisione globale di asset management di Aviva plc (“Aviva”).

La Real Assets House View riunisce le opinioni e le analisi provenienti dal settore immobiliare, infrastrutture e private debt, valutando i temi, le opportunità e i principali rischi che probabimente influenzeranno i mercati real asset nei prossimi cinque-dieci anni.

Secondo il Real Assets Study svolto dalla società, gli investitori guardano ai real asset per ottenere un reddito sostenibile. Per Aviva Investors saranno le energie rinnovabili del Regno Unito non sfruttate, come eolico e solare onshore, assieme alle rendite immobiliari a lungo termine ad offrire le migliori opportunità per generare reddito. Le prime, analizzate sulla base di molteplici scenari di mercato, sovraperformeranno di circa il 75% tutte le altre asset class azionarie. Inoltre, sia le energie rinnovabili che il real estate possono offrire significativi vantaggi in termini di diversificazione, visti i loro fattori idiosincratici di rischio legati al prezzo dell’energia (rinnovabili) e alla crescita dei canoni di locazione.

“Mentre continuiamo a vedere del valore in tutte le componenti del mercato real asset, la nostra analisi ci conferma che gli investitori di solito non guardano tanto a come allocare il denaro in modo isolato, ma piuttosto a come poter impiegare il capitale nellle diverse aree per raggiungere i loro obiettivi d’investimento – ha dichiarato Mark Versey, chief investment officer, Real Assets, di Aviva Investors –. Data la crescente adozione di approcci multi-asset, siamo chiamati a fornire garanzie sulla gestione flessibile degli investimenti dei nostri clienti, così da poter ottimizzare i risultati nei loro portafogli. L’analisi contenuta nell’House View ci fornirà una base di partenza per prendere queste decisioni”.

Altrove, le rinnovabili britanniche sono considerate quelle che offrono i rendimenti attesi più elevati, sebbene all’interno di una gamma relativamente ampia di risultati potenziali. Il report evidenzia anche che l’energia prodotta dai rifiuti e le infrastrutture digitali saranno i sotto-settori che potrebbero registrare una crescita significativa.