Aviva Investors rafforza il team Real estate long income

Aviva Investors, la divisione globale di asset management di Aviva, ha annunciato ieri il rafforzamento del team real estate long income (Reli) con due nuovi ingressi.

Todor Valev è stato nominato assistant fund manager dell’European Real Estate Long Income Fund (E-reli), e riferirà a Renos Booth, head of real estate long income. Basato a Francoforte, Todor lavorerà a stretto contatto con Booth e Isabel Gossling, deputy fund manager, contribuendo alla realizzazione della strategia del fondo, inclusa l’analisi della liquidità, il reporting, la supervisione delle operazioni e la strategia del debito. Valev arriva da Principle Real Estate dove ricopriva la carica di transaction manager.

Sam Gadar si è recentemente unito al team Reli come origination manager (associate director), responsabile per l’origination di asset immobiliari a lungo termine. Gadar arriva da Cushman & Wakefield plc dove era associate director, lavorando su operazioni e consulenze all’interno del team healthcare.

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Todor e Sam. Quest’anno abbiamo assistito ad un significativo aumento della domanda istituzionale per le strategie Long Income nel Regno Unito e in Europa, rendendo il loro ingresso nel team fondamentale per crescere in questo settore – ha dichiarato Renos Booth, head of real estate long income, Aviva Investors -. La loro esperienza combinata sarà una risorsa preziosa per soddisfare l’aumento della domanda, mentre continuiamo a generare solidi rendimenti di investimento per i nostri clienti“.

Il team Real Estate Long Income di Aviva Investors si è assicurato 1 miliardo di sterline di nuovi capitali nel corso del 2020, nonostante un quadro difficile a causa della pandemia. La crescita della domanda di strategie long income ha visto gli asset in gestione per questo comparto di Aviva Investors superare i 5 miliardi di sterline, a seguito di acquisizioni per un totale di 528 milioni di sterline nei settori logistica, uffici, hospitality e residenziale.