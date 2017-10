Aviva Italia, Ignacio Izquierdo nuovo ceo

di

Il primo ottobre Ignacio Izquierdo si è ufficialmente insediato come nuovo ceo di Aviva in Italia, dove il gruppo assicurativo è presente dal 1921. Il 2016 è stato l’anno migliore di sempre per la compagnia in Italia, che ha registrato 250 milioni di utile operativo ed è risultata il settimo gruppo assicurativo per quota di mercato secondo i dati dell’Ania.

“Sono felice di essere alla guida del mercato italiano – ha dichiarato Izquierdo -. Sono certo che grazie all’eccellente team, alla forte rete distributiva e alla solidità del nostro business nel paese, proseguiremo nel nostro percorso di crescita”.

Izquierdo è stato ceo di Aviva dal 2009, dopo esservi entrato nel 2008 come direttore Bancassurance per la Spagna. Precedentemente ha ricoperto numerosi ruoli lavorando per Santander Group dal 1996, tra i quali direttore generale per Santander Asset Management Uk Ltd e direttore commerciale e marketing per Abbey’s insurance e asset management.

