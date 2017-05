Aviva lancia Start, un nuovo prodotto per la tutela di casa e famiglia

di

Per andare incontro alle esigenze dei consumatori, Aviva ha creato “Start Casa e Famiglia”, un prodotto semplice e flessibile per assicurare Casa e Persone allo stesso tempo.

Queste le caratteristiche del prodotto:

Start abbina diverse coperture (es.Infortuni/Casa/Tutela legale) in un unico prodotto Si può scegliere il livello di copertura e quindi il prezzo tra Small/Medium/Large Il prodotto può essere Rimodulato ogni anno in base ai cambiamenti delle esigenze di protezione Il costo di Aviva Start Casa e Famiglia è Rateizzabile Il prodotto offre, compresi nel prezzo, dei servizi di Assistenza abbinati alle coperture scelte. Si va dalla consulenza medica a interventi di artigiani esperti 7 giorni su 7, 24 ore su 24 Più garanzie vengono acquistate, maggiore Sconto si ottiene

Le coperture riguardano:

Persona: Copertura infortuni – sia sul lavoro, sia nel tempo libero; è estendibile all’intero nucleo familiare; Copertura diaria – un’indennità giornaliera in caso di ricoveri o ingessature estendibile all’intero nucleo familiare;

Casa: Copertura Incendio – danni al fabbricato per tutelare la casa e danni al contenuto per la tutela dei beni;

Responsabilità civile: per tutelarsi da eventuali danni causati a terzi (vita privata, dentro e fuori casa)

Tutela Legale: per sé e la propria famiglia (sia per fatti legati alla vita privata, sia per contenziosi al volante).

Il prodotto è personalizzabile, infatti basta combinare le singole garanzie desiderate tra quelle sopra elencate, scegliere per ciascuna il livello più adatto tra Small, Medium e Large e, ove previsto, decidere se estendere o meno le garanzie all’intero nucleo familiare. In queste scelte il cliente non sarà solo: un consulente Aviva sarà sempre a disposizione per supportarlo in ogni decisione, anche in base ai cambiamenti di vita che possono verificarsi nel tempo.

“Vogliamo assistere i nostri clienti e aiutarli nei loro progetti giorno dopo giorno – ha spiegato Vittorio Giusti, general insurance director di Aviva Italia -. Ecco perché abbiamo deciso di lanciare Aviva ‘Start Casa e Famiglia’. Ascoltando le esigenze dei clienti, abbiamo creato un prodotto completo e modulare, alla portata di tutti che si adatta ai cambiamenti di vita delle persone. È il prodotto ideale per chi fa il primo passo verso la protezione assicurativa”.

Aviva lancia Start, un nuovo prodotto per la tutela di casa e famiglia ultima modifica: da