Aviva, l’utile cresce del 27% nel I semestre

Aviva in Italia ha archiviato il primo semestre 2020 con una crescita a doppia cifra dell’utile operativo che si attesta a 135,9 milioni, segnando un aumento del 27% rispetto allo scorso anno (HY19 106,7 milioni).

Segno positivo anche per gli asset under management, che raggiungono 34,6 miliardi registrando +1,5% rispetto alla fine dello scorso anno, nonostante l’andamento avverso dei mercati finanziari.

La prima metà dell’anno si contraddistingue per risultati particolarmente positivi in termini di profittabilità e raccolta netta. In un contesto estremamente sfidante, il surplus di capitale si è mantenuto ad un livello complessivo pari a 350 milioni grazie alle iniziative messe in atto a protezione del capitale stesso.

Nel ramo Vita si registra una raccolta netta positiva pari a €1,2 miliardi nonostante una riduzione dei volumi di nuova produzione principalmente dovuta agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

A livello di product mix si è assistito ad un ulteriore incremento del peso delle polizze Multiramo che raggiungono il 63% dei volumi di nuova produzione rispetto al 57% rilevato nel primo semestre 2019

Nel segmento Danni si registra un incremento della profittabilità del portafoglio con un Combined Operating Ratio (COR) in miglioramento di 2,7 pti a 94,1% (96,8% HY19). I premi lordi contabilizzati (Gwp) crescono dello 0,6% rispetto all’esercizio precedente e si attestano a €192,6 milioni, proseguendo il trend di ribilanciamento del portafoglio verso i rami elementari.

“In un anno così sfidante a livello globale, sono fiero dei risultati raggiunti: la profittabilità è stata la chiave di questo primo semestre che si chiude con una importante crescita a doppia cifra – ha dichiarato Ignacio Izquierdo, ceo di Aviva in Italia -. Pur mantenendo le necessarie cautele sul contesto globale, già da fine giugno abbiamo osservato un sensibile recupero delle attività che ci fa guardare all’evoluzione del prossimo semestre con un moderato ottimismo. Per la seconda parte dell’anno, il nostro obiettivo primario resta quello di offrire prodotti e servizi che sempre meglio riflettano le nuove esigenze dei clienti, preservando al contempo la sicurezza di tutti i nostri collaboratori”.