Aviva, siglata partnership con Rbm Assicurazione Salute

Aviva, compagnia attiva in Italia nella Bancassicurazione e nella distribuzione attraverso le reti di consulenti finanziari e di agenti plurimandatari, ha individuato Rbm Assicurazione Salute, come partner ideale di coassicurazione per potenziare la propria offerta salute.

L’obiettivo comune è di offrire soluzioni per la salute ad alto valore aggiunto per i target di clienti individuati, collegate alle casse di assistenza sanitaria e caratterizzate da un servizio di assistenza di prima qualità fornito da Previmedical, primario network italiano di strutture sanitarie e medici convenzionati.

In questo modo, Aviva e Rbm Assicurazione Salute puntano a disegnare un’offerta in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in relazione al tema della salute.

“Sono orgoglioso di questo nuovo accordo con Rbm Assicurazione Salute che conferma ancora una volta la centralità del cliente nella nostra strategia – ha spiegato Ignacio Izquierdo, ceo di Aviva in Italia -. In questo modo Aviva punta a rafforzare ulteriormente la sua presenza in Italia e consolidare la propria expertise in un segmento certamente vicino all’intera popolazione”.

“Questa partnership mira a rafforzare la nostra offerta per supportare i clienti sul tema della salute, che rappresenta un bisogno sempre più sentito, come emerge dai dati relativi alla crescente spesa sanitaria out-of-the-pocket degli italiani – ha commentato Alberto Vacca, chief business & investment officer di Aviva -. Allo stesso tempo, offre ad Aviva importanti opportunità di crescita in un segmento, quello della salute, che pur riportando risultati positivi già da diversi anni, ha sicuramente un grande potenziale ancora inespresso”.

“L’Italia nel panorama europeo si caratterizza, se escludiamo la Grecia ed il Portogallo, per il più alto livello di sottoassicurazione delle cure private – ha aggiunto Marco Vecchietti, ceo di Rbm Assicurazione Salute –. A farne le spese sono i cittadini, soprattutto quelli che non essendo lavoratori dipendenti non dispongono delle tutele messe a disposizione dal welfare contrattuale. In questo contesto la bancassicurazione può rappresentare un canale strategico, insieme alle reti tradizionali e quelle digitali, per rendere accessibili a tutti i cittadini i vantaggi della Sanità Integrativa attraverso un Fondo Sanitario Aperto in grado di garantire percorsi di cura personalizzati, strutture sanitarie di eccellenza e assenza delle liste di attesa”.

“Questa collaborazione viene da lontano e si apre oggi a nuove importanti prospettive – ha concluso Roberto Favaretto, Presidente di RBM Assicurazione Salute –. Aviva da molti anni si avvale in outsourcing dei servizi di Previnet, la società del nostro gruppo (n.d.r. RBHold) specializzata nell’outsourcing assicurativo. La scelta di avvalersi ora anche delle competenze specialistiche di Rbm Assicurazione Salute per garantire alla propria clientela una maggiore protezione nel campo della salute, rappresenta per noi una grande soddisfazione e nel contempo conferma che gli investimenti fatti in questi anni sono sempre più riconosciuti dal mercato”.

